Як стрес насправді впливає на стан шкіри: відповідь експертів

Неможливо уявити людину, яка б за все життя ніколи не стикалась зі стресом. А для українців під час війни цей стан став надто частим. Тому розповідаємо, як стрес позначається на шкірі та як з цим боротися.

Психологічний стан позначається і на фізичному, тож регулярний стрес призводить до того, що виникають проблеми зі здоров'ям. Не винятком є і шкіра, яка теж відчуває негативні зміни. Експерти з платформи доказової медицини Бережи себе розповіли, як на цей орган впливає нестабільний емоційний стан.

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Шкіра – це найбільший орган людини. Попри те, що багато хто з нас дивиться на шкіру суто з естетичної точки зору, одна з найголовніших її функцій – захист, – наголошують фахівці.

Сертифікована дерматологиня Кейра Барр наголошує, що мозок активно "комунікує" зі шкірою, тож надмірне емоційне навантаження позначається і на тому, який вигляд має людина.

Коли ми переживаємо стрес через роботу, стосунки чи якісь поточні події, це означає, що шкіра одночасно є як причиною гормонів стресу, так і їх жертвою, – пояснює лікарка.

У такі періоди шкіра стає дуже вразливою до різних запалень, подразнень та інфекцій. Тож дуже важливо спершу зайнятись своїм психологічним станом, а не просто скуповувати різноманітні засоби для догляду за обличчям та шкірою без рекомендацій лікарів.

Як боротись зі стресом та його наслідками для шкіри:

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