Чи будуть дебати кандидатів на Олімпійському: відповідь усіх сторін

Кандидати в президенти України, які пройшли в другий тур виборів, вирішили провести дебати на стадіоні "Олімпійський". Дізнайтеся, чи можливий такий формат дискусії Петра Порошенка та Володимира Зеленського!

У першому турі виборів ані Зеленський, ані Порошенко не прийшли на дебати на Суспільному, однак тепер їхня публічна дискусія – просто необхідна, щоб виборці зуміли ухвалити остаточне рішення та вибрати шостого президента України.

Це цікаво: Політичний срач словами українських хітів 90-х

Одразу після оголошення результатів виборів 31 березня Петро Порошенко запросив на дебати Зеленського. Лідер Кварталу 95 погодився не одразу: у ЗЕ-штабі спершу заявили, що їхній кандидат не зможе взяти участь через концертний графік, а потім засумнівалися, чи потрібні взагалі дебати.

Однак після тиску суспільства та навіть зареєстрованої петиції Володимир Зеленський вирішив не просто погодитися, а ще й кинути виклик Порошенку. Він опублікував відеозвернення, у якому висунув кілька вимог чинному президенту:

провести дебати на НСК "Олімпійський";

визнати, що Зеленський – не "маріонетка Коломойського або Кремля", "клоун", "ватник", "малорос", "бидло", а кандидат;

пройти медичну експертизу.

При цьому він дав Порошенку на роздуми 24 години.

Петро Порошенко не забарився з відповіддю і за кілька годин опублікував своє відеозвернення, погодившись на дебати на стадіоні. Він підкреслив, що правила дебатів чітко вказані у законі про вибори, тому мають відбутися на базі Суспільного телебачення.

Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу, – підсумував чинний президент.

При цьому Порошенко має рацію: стаття 62 закону про вибори президента визначає процедуру і термін проведення передвиборчих теледебатів, які проводяться на Суспільному телеканалі й оплачуються з державного бюджету.

Дата. Отож, за законом, теледебати мають відбутися в останню п'ятницю перед днем повторного голосування, тобто 19 квітня, між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин.

Місце. Відповідно до постанови ЦВК від 5 травня 2014 року № 472 "Про положення про порядок проведення Національною суспільною телерадіокомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост президента України" ... теледебати між кандидатами відбуваються в студії (кімнаті) Суспільного мовника.

Очільник НСТУ Зураб Аласанія уже заявив, що Суспільне починає перемовини з усіма сторонами. Водночас він нагадав, що перепоною до проведення дебатів на стадіоні є положення Центрвиборчкому, яке визначає місцем проведення студію.

"Згода обох кандидатів є, тепер залишається ЦВК, яка все це мусить погодити та, згідно із законом, оплатити з державного бюджету", – підсумував Аласанія.

Висновок: якщо ЦВК прийме нове положення, в якому виключить цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні – то це буде шоу, або дискусія, але не дебати. І платити за це будуть самі кандидати, а не бюджет.

Цікаво, що керівництво стадіону "Олімпійський" відзначило, що до них ще ніхто не звертався щодо проведення дебатів. Хоча в штабі Зеленського заявили, що це місце обрано "невипадково".

Не на всі питання Порошенко дав відповіді. Ми ще чекаємо, може, нам ще дадуть додаткову відповідь. У ролику було ще кілька питань про визнання кандидата кандидатом і про медичну експертизу, – наголосив керівник ЗЕ-штабу Іван Баканов.

Тим не менше, зрозуміло, що кандидати та Суспільне – "за" дебати на "Олімпійському". Тепер все залежить від ЦВК. Офіційної відповіді комісії ще немає, але заступник голови виборчкому Євгеній Радченко повідомив таке: "Запропоновані кандидатами на пост президента дебати на НСК "Олімпійський" можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними Законом "Про вибори Президента України" теледебатами".

Я не знаю, про що говорять кандидати, але, можливо, вони обоє погано читали закон. Є передвиборні теледебати – 62-га стаття закону і постанова ЦВК стосується саме цього. Коли один кандидат іншого викликає на дебати, то очевидно, що йдеться про форму агітації, яка врегульована частиною 1 п. 3 статті 58 закону про вибори президента щодо проведення публічних дебатів, дискусій, прес-конференцій, – додав представник ЦВК.

Зеленський - Порошенко / Процишин

Важливо, що до моменту прийняття ЦВК підсумкового протоколу про результати голосування 31 березня та оголошення другого туру агітація кандидатів на пост президента заборонена.

Читайте також: Сергій Притула готовий провести дебати Зеленський vs Порошенко