Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Чи будуть дебати кандидатів на Олімпійському: відповідь усіх сторін

  • 115
Порошенко vs Зеленський - фото 1
Порошенко vs Зеленський

Кандидати в президенти України, які пройшли в другий тур виборів, вирішили провести дебати на стадіоні "Олімпійський". Дізнайтеся, чи можливий такий формат дискусії Петра Порошенка та Володимира Зеленського!

У першому турі виборів ані Зеленський, ані Порошенко не прийшли на дебати на Суспільному, однак тепер їхня публічна дискусія – просто необхідна, щоб виборці зуміли ухвалити остаточне рішення та вибрати шостого президента України.

Це цікаво: Політичний срач словами українських хітів 90-х

Одразу після оголошення результатів виборів 31 березня Петро Порошенко запросив на дебати Зеленського. Лідер Кварталу 95 погодився не одразу: у ЗЕ-штабі спершу заявили, що їхній кандидат не зможе взяти участь через концертний графік, а потім засумнівалися, чи потрібні взагалі дебати.

Однак після тиску суспільства та навіть зареєстрованої петиції Володимир Зеленський вирішив не просто погодитися, а ще й кинути виклик Порошенку. Він опублікував відеозвернення, у якому висунув кілька вимог чинному президенту:

  • провести дебати на НСК "Олімпійський";
  • визнати, що Зеленський – не "маріонетка Коломойського або Кремля", "клоун", "ватник", "малорос", "бидло", а кандидат;
  • пройти медичну експертизу.

При цьому він дав Порошенку на роздуми 24 години.

Петро Порошенко не забарився з відповіддю і за кілька годин опублікував своє відеозвернення, погодившись на дебати на стадіоні. Він підкреслив, що правила дебатів чітко вказані у законі про вибори, тому мають відбутися на базі Суспільного телебачення.

Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу, – підсумував чинний президент.

При цьому Порошенко має рацію: стаття 62 закону про вибори президента визначає процедуру і термін проведення передвиборчих теледебатів, які проводяться на Суспільному телеканалі й оплачуються з державного бюджету.

Дата. Отож, за законом, теледебати мають відбутися в останню п'ятницю перед днем повторного голосування, тобто 19 квітня, між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин.

Місце. Відповідно до постанови ЦВК від 5 травня 2014 року № 472 "Про положення про порядок проведення Національною суспільною телерадіокомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост президента України" ... теледебати між кандидатами відбуваються в студії (кімнаті) Суспільного мовника.

Очільник НСТУ Зураб Аласанія уже заявив, що Суспільне починає перемовини з усіма сторонами. Водночас він нагадав, що перепоною до проведення дебатів на стадіоні є положення Центрвиборчкому, яке визначає місцем проведення студію.

"Згода обох кандидатів є, тепер залишається ЦВК, яка все це мусить погодити та, згідно із законом, оплатити з державного бюджету", – підсумував Аласанія.

Висновок: якщо ЦВК прийме нове положення, в якому виключить цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні – то це буде шоу, або дискусія, але не дебати. І платити за це будуть самі кандидати, а не бюджет.

Цікаво, що керівництво стадіону "Олімпійський" відзначило, що до них ще ніхто не звертався щодо проведення дебатів. Хоча в штабі Зеленського заявили, що це місце обрано "невипадково".

Не на всі питання Порошенко дав відповіді. Ми ще чекаємо, може, нам ще дадуть додаткову відповідь. У ролику було ще кілька питань про визнання кандидата кандидатом і про медичну експертизу, – наголосив керівник ЗЕ-штабу Іван Баканов.

Тим не менше, зрозуміло, що кандидати та Суспільне – "за" дебати на "Олімпійському". Тепер все залежить від ЦВК. Офіційної відповіді комісії ще немає, але заступник голови виборчкому Євгеній Радченко повідомив таке: "Запропоновані кандидатами на пост президента дебати на НСК "Олімпійський" можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними Законом "Про вибори Президента України" теледебатами".

Я не знаю, про що говорять кандидати, але, можливо, вони обоє погано читали закон. Є передвиборні теледебати – 62-га стаття закону і постанова ЦВК стосується саме цього. Коли один кандидат іншого викликає на дебати, то очевидно, що йдеться про форму агітації, яка врегульована частиною 1 п. 3 статті 58 закону про вибори президента щодо проведення публічних дебатів, дискусій, прес-конференцій, – додав представник ЦВК.

Зеленський - Порошенко - фото 318834
Зеленський - Порошенко / Процишин

Важливо, що до моменту прийняття ЦВК підсумкового протоколу про результати голосування 31 березня та оголошення другого туру агітація кандидатів на пост президента заборонена.

Читайте також: Сергій Притула готовий провести дебати Зеленський vs Порошенко

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1134
Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
  • 31 березня, 17:25
  • 676
Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 31 березня, 10:50
  • 859
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Політика Вибори президента України 2019