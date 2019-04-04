Сергій Притула готовий провести дебати Зеленський vs Порошенко: одне питання вже відоме

Відомий український ведучий і шоумен Сергій Притула висловив бажання модерувати дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, які мають відбутися на НСК "Олімпійський".

Дебати між кандидатами в президенти України, які пройшли в другий тур виборів, – найактуальніша тема обговорень у мережі. Петро Порошенко викликав свого опонента на дебати одразу після оголошення екзит-полів, однак Володимир Зеленський погодився не одразу.

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Після значного резонансу та навіть відповідної петиції лідер Кварталу 95 вирішив прийняти виклик чинного президента, але на своїх умовах. Він запросив Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський", хоча за законом України вони мають проходити на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах. Попри це, Петро Порошенко прийняв умови свого суперника.

Українці одразу почали підбирати кандидатуру модератора дебатів, і більшість з них хоче бачити в цій ролі Сергія Притулу. Шоумен відреагував на резонанс та опублікував графік своїх гастролей для штабів обох кандидатів. Отож, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 і 17 квітня – він зайнятий.

У будь-який інший день можу попрацювати модератором на дебатах. На безоплатній основі. Мій номер є в обох. Де НСК "Олімпійський" – я знаю. Свистіть, якщо що. Будьте готові, що запитаю, чий Крим! – зазначив Притула.

А ви хотіли б, щоб дебати Порошенко vs Зеленський провів Притула?

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