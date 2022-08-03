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Як безпечно користуватися громадськими безплатними мережами Wi-Fi: прості поради

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Як безпечно користуватись публічними мережами Wi-Fi - фото 1
Як безпечно користуватись публічними мережами Wi-Fi / Rima Kruciene on Unsplash

Всі хоча б раз підключались до громадських мереж Wi-Fi, але мало хто замислювався про те, чим ризикує у такому випадку. Тому розповідаємо, як безпечно користуватись інтернетом поза домом.

Сьогодні доволі легко знайти безплатні мережі Wi-Fi, адже вони є майже у кожному закладі, у багатьох парках, громадському транспорті, торговельних центрах тощо. Тому у Держспецзв'язку пояснили, як піклуватись про свою безпеку, використовуючи громадський інтернет.

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Як безпечно користуватися безплатними мережами Wi-Fi:

1. Перевіряйте мережу. Не підключайтеся до невідомих точок Wi-Fi, якщо ви не знаєте, хто саме роздає зв’язок. Приміром, у закладах уточнюйте назву мережі, яка їм належить.

2. Використовуйте VPN-сервіси

3. Обмежте можливість автопідключення пристрою у налаштуваннях, значно безпечніше у разі потреби щоразу підключатися до мереж Wi-Fi вручну.

4. Вимкніть функцію надання спільного доступу до файлів через локальну мережу на всіх пристроях.

  • Як перевірити у Windows, чи увімкнений доступ через мережу: Панель керування – Мережа й інтернет – Центр мережевих підключень і спільного доступу – Додаткові параметри спільного доступу.
  • Як перевірити на Mac, чи увімкнений доступ через мережу: меню Apple – Системні параметри – Спільний доступ.
Luke Chesser on Unsplash - фото 510820
Luke Chesser on Unsplash

5. Не користуйтесь Wi-Fi для обміну чутливою конфіденційною інформацією, а також вирішення важливих справ. Використовуйте мобільний інтернет, якщо потрібно переказати кошти, поділитись у месенджерах чимось важливим тощо.

6. Користуйтесь антивірусом та не переходьте на сумнівні сайти.

7. Вимикайте Wi-Fi, коли ним не користуєтеся.

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