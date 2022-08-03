Дуля, борщ і вишиванка: українці створили емодзі, які можуть з'явитись на Android та iOS

Українське діджитал-агентство Hexagon Agency розробило серію оригінальних українські емодзі. Цілком ймовірно, що круті смайлики можуть вже до кінця року з'явитись на гаджетах.

Щороку кількість смайликів на смартфонах та різних гаджетах збільшується, зважаючи на вподобання та бажання користувачів. Тож не дивно, що агентство Hexagon Agency вирішило подати ідею для оригінальних українських емодзі, йдеться у Сases Media.

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Нові емодзі – реакція на соціокультурні зміни. Ці маленькі піктограми стали більш інклюзивними та презентують важливі для багатьох образи: ми бачили прапор-веселку, вагітних чоловіків, шкіру різних кольорів, релігійні символи etc. Розуміючи роль війни, її вплив та реакції на неї, можна припустити, що місце для чогось українського, окрім прапора, є й у наступній версії емодзі, – пояснюють творці.

Автором став ілюстратор Ян Захаров

Агенція вирішила не просто створити колоритні смайли, а й надіслати їх організації Unicode Emoji Subcommittee, що займається реалізацією емодзі на всіх платформах, серед яких Android та iOS. Вже у жовтні стане відомо, чи поповняться популярні смайлики ще й українськими.

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