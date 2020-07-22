Чи безпечно ходити у спортзал під час пандемії коронавірусу

Зізнаймося, багато хто під час карантину та самоізоляції добряче набрав зайвої ваги або ж просто втратив форму, над якою працював не один місяць. Тепер, коли спортзали працюють, так і хочеться повернутися до звичного ритму життя. Експерти розповідають, чи безпечно це зараз робити.

Почнемо з того, що ваша безпека залежить цілком і повністю від того, яких запобіжних заходів вживаєте ви й адміністрація тренажерного залу, в який ви ходите. Тож, якщо ваш попередній зал був відверто не найчистішим місцем, то марно плекати надії, що після карантину щось кардинально змінилось.

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Також не менш важливим є регіон, в якому ви проживаєте. Якщо випадки коронавірусу COVID-19 погано контролюються там, де ви живете, експерти вважають, що краще утриматися від тренувань у фітнес-центрах. Але якщо ви живете в районі, де є способи мінімізувати ризик при відвідуванні тренування, то відвідування можливо.

У вашому залі мають дотримуватися соціальної дистанції

"Щоб гарантувати, що всі перебувають на відстані не менше 6 футів (1,82 метра) один від одного, тренажерні зали повинні робити такі кроки, як переміщення тренажерів, блокування зон і обмеження кількості людей, які можуть перебувати всередині", – говорить доктор Мерібет Секстон, доцент кафедри інфекційних захворювань в Університеті Еморі.

Запобіжні заходи

За словами Секстон, відмова від роздягальні, носіння власної пляшки з водою і використання дезінфікуючого засобу для рук також допомагає знизити ризик.

Персонал спортзалу повинен очищати тренажери між використаннями і регулярно витирати інші предмети та зони, з якими стикаються люди. Робити це слід засобами, які вбивають віруси.

Інвентар має постійно очищатися

Експерти також кажуть, що в спортзалі слід, по можливості, надягати маски. Візьміть з собою відразу кілька масок. Якщо одна з них стає вологою від поту, то вона не буде вас ефективно захищати.

Навіть для тих, хто обережний, спортивні зали все ще є місцем підвищеного ризику. Багато людей перебувають у закритому приміщенні, де вентиляція обмежена, а соціальне дистанціювання може бути проблематичним.

"Якщо ви можете займатися самостійно на вулиці, це безпечніше, ніж у тренажерному залі", – підкреслили лікарі.

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