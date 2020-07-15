3 прості та дієві правила, які допоможуть зміцнити імунітет

Влітку не слід легковажити власним здоров'ям. Здавалося б, тепла погода не може негативно вплинути на вашу імунну систему, але це не зовсім так. Розповідаємо, як зміцнити імунітет. Особливо це актуально зараз, коли коронавірус усе ще загрожує усім нам.

На думку лікарів, слід дотримуватися усього кількох правил, які допоможуть тримати імунітет в тонусі і знизять шанси захворіти. Візьміть їх на озброєння!

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1. Білкова їжа, вітаміни і мікроелементи

Збалансоване харчування відіграє особливу роль у підтримці імунітету. Так, важливо зосередитися на білковій їжі і вітамінах. Рекомендовано вживати продукти, багаті вітамінами А, В, C, Е. Неймовірно корисні морква, шпинат, ягоди шипшини, оливкова олія, томатний сік, яблука і цитрусові, які містять ці речовини. Також важливо включити в раціон продукти, що містять цинк (морепродукти, горіхи, цільне зерно, кунжут) і селен (часник, яловичина, телятина, індичка, зерновий хліб).

Ваш раціон має бути збалансованим

2. Спеції для імунітету

Вживання спецій, таких як імбир, кориця, гвоздика, часник і інших, допомагає посилити кровообіг і підвищити активність імунітету. Тим паче, що спеції дозволять вам додавати до страв якомога менше солі.

3. Фізичне навантаження

Бодай п'ять хвилин на день слід приділяти фізичним вправам. Можна зробити невелику зарядку або просто розтертися рушником: це допоможе поліпшити кровообіг – один з чинників хорошого імунітету. Крім вправ, важливо ходити пішки щодня не менше ніж по 30-40 хвилин: стільки часу потрібно для того, щоб активізувалися серцево-судинна і імунна системи.

Не забувайте про фізичну активність

Як бачите, усе дуже і дуже просто. Головне – не лінуватися та відповідально підійти до свого здоров'я. Бережіть себе та слухайте улюблену музику на Радіо МАКСИМУМ!

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