Сезонні овочі та фізична активність: 5 порад, які допоможуть відмінно почуватися влітку

Літо – відмінна пора для перегляду свого звичного стилю життя. Мовиться не лише про зміну раціону, а й про появу фізичної активності. Дієтолог Анна Орєхова на своїй сторінці в інстаграм поділилась кількома корисними порадами.

До вашої уваги 5 простих, але дієвих порад, які допоможуть вам зберегти форму та відмінно почуватися влітку.

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Не забувайте пити воду. А скільки потрібно її пити? Скільки хочеться! Якщо вам не хочеться пити саме воду, зробіть смачний морс або лимонад з натуральних фруктів і ягід, тим більше вони зараз дуже навіть доступні. Ми так само враховуємо і решту рідини чай або каву, але намагаємося уникати напої з доданим цукром. Якщо йдете на прогулянку або до магазину, беріть з собою пляшку води, тоді точно не забудете її допити, щоб не носити з собою.

Не забувайте влітку пити воду, коли організм дає сигнали

Додайте до раціону сезонні овочі, фрукти і ягоди. Готуйте більше салатів, тушкуйте, запікайте, додавайте ягоди на перекус, вони відмінно замінять солодке.

Робіть основні прийоми легшими, якщо вам хочеться. Салат з йогуртом замість майонезу, запечене м'ясо замість смаженого, легка вечеря замість повноцінної, три прийоми їжі замість п'яти. Усе це можна і потрібно робити, якщо влітку вам хочеться їсти менше.⠀

Спробуйте полегшити свій звичний раціон

Додавайте комфортний для вас вид фізичної активності. Гуляйте, бігайте, плавайте, катайтеся на велосипеді, йога, фітнес, силові тренування або просто прибирання будинку підуть на користь, якщо це для вас у радість. Улюблена музика на Радіо МАКСИМУМ подарує вам відмінний настрій і надихне на нові звершення.

Слідкуйте за своїм травленням, мікрофлорою й активно тримайте ритм зсередини. Дієтолог рекомендує не забувати, що головні друзі мікрофлори – пробіотики, тож варто регулярно вживати продукти, в яких вони є. Відтак не уникайте кисломолочних продуктів. До слова, кефір улітку допомагає відмінно побороти спрагу.

Не відмовляйтесь від кисломолочних продуктів

Не забувайте про те, що літо – відмінна пора щось змінити у своєму житті. Спробуйте з кожним днем ставати кращою версією себе. Вам однозначно сподобається!

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