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Чек-лист чоловічого здоров'я: приберіть ці 5 чинників, які негативно впливають на потенцію
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Попри те, що в масовій свідомості проблеми з потенцією – це щось надзвичайно далеке і взагалі малоймовірне, що наступає десь років у 70, час може завмерти на пів на шосту вже після 25 років. І причин цьому може бути безліч. Але, на щастя, боротися з ними можна.
Розповідаємо про найпоширеніші причини появи проблем з потенцією, на які чоловіки чомусь уперто не звертають увагу.
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Неправильне харчування
Незбалансована дієта може призводити не тільки до проблем з травленням і зайвою вагою, але і до невдач у справах амурних. Надмірне вживання мучного, жирного м'яса і їжі, багатої трансжирами і холестерином може привести до погіршення кровообігу, в тому числі і в зоні бікіні. А дефіцит вітамінів і корисних мікроелементів у термічно обробленій їжі знижує синтез статевих гормонів.
Встановити баланс можна, додавши до свого раціону рослинну їжу, свіжу зелень і морепродукти. Їжте продукти, багаті білками і вітамінами: горіхи, фрукти (цитрусові, гранат, яблука, ананас, виноград), овочі (капуста, селера, авокадо).
Куріння
Медичні дослідження виявили, що ризик імпотенції у чоловіків, які курять на 60% вищий, ніж у тих, хто не пов'язаний із цією шкідливою звичкою. Річ у тім, що нікотин, який надходить в організм, звужує судини і зменшує доступ кисню до клітин. Гіпоксія веде до порушення кровообігу і проблем з ерекцією. Також нікотин сприяє уповільненню вироблення тестостерону, через що і знижується сексуальне бажання.
Алкоголь
Учені з Медичного факультету Університету Лойола в Іллінойсі прийшли до висновку, що вживання алкоголю зачіпає всі три частини гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної осі (ГПГ) – системи ендокринних залоз і гормонів, що беруть участь у чоловічій репродукції. Надмірна любов до пінного, біленької і інших алкогольних напоїв знижує рівень тестостерону в крові і в цілому змінює кількість допоміжних репродуктивних гормонів, зокрема естрогену – його кількість збільшується. Цей "жіночий" гормон не тільки може призвести до зростання пивного пуза і бюсту, але і пригнічувати тягу до розмноження.
Стрес
Регулярне нервове перенапруження може пригнічувати сексуальну активність та знижувати потяг до партнерки аж до повної байдужості. І при цьому на фізіологічному рівні з організмом може бути повний порядок. У цій ситуації варто розібратися у причинах стресу і постаратися мінімізувати його прояви.
Є ще така штука як СТОСН – синдром тривожного очікування сексуальних невдач. Він може виникнути, якщо в минулому у вас був негативний сексуальний досвід, і проявлятися безпосередньо у момент близькості з жінкою, коли ні з того ні з сього зникає ерекція. Тут може допомогти проста розмова з партнеркою або візит до сексолога.
Нерегулярне і неякісне статеве життя
Усі попередні речі позначаються на якості та кількості сексу. Утримання жодним чином не покращує еректильну функцію. Навпаки, регулярні інтим-вправи не тільки позитивно впливають на потенцію, а й на стан сперми.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте про фізичні навантаження. Вони допоможуть підвищити не лише загальну витривалість, а й інтимну.
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