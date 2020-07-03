Методом проб і помилок: учені назвали 3 умови, які гарантують жіночий оргазм

Жіночий оргазм – одне з найпрекрасніших явищ у світі. Стати свідком цього можна просто, якщо прислухатися до кількох простих порад науковців. Вони то знаються на питанні жіночого задоволення, адже опитали не одну сотню красунь по всьому світу.

Не варто дивуватися, що більшість дорослих чоловіків присвячують свої дні не підкоренню спортивних вершин і не освоєнню тернистої кар'єри, а пошукам жіночого оргазму. До жіночого оргазму написані сотні путівників – внизу цього матеріалу ви знайдете один з них. Але, на відміну від чоловічого, жіночий оргазм постійно вислизає, навіть якщо вчора ще був дуже і дуже близько.

Це цікаво: Правило 6 хвилин, яке допоможе покращити сексуальне життя

На щастя для чоловічої самооцінки, наука не стоїть на місці. Вчені та лікарі постійно розмірковують над способами, за допомогою яких чоловік зможе легше й ефективніше доставити жінці задоволення.

Дослідники Інституту Кінсі провели спільне дослідження з фахівцями Університету Чапмена зі штату Індіана. Робота була воістину глобальною: спільними зусиллями вчені проаналізували анкети 52 тисяч жінок у віці від 18 до 64 років, які перебувають у моногамних відносинах.

Для досягнення оргазму дотримуйтесь цих трьох умов

Власне, головне питання, яке хвилювало вчених, стосувався того, яким саме способом партнери опитаних доводять їх до оргазму. Коли аналітична частина дійшла до логічного завершення, вчені змогли зробити висновок.

Три умови досягнення жінкою оргазму

Пристрасні поцілунки. Оральний секс. Використання рук.

При дотриманні партнером цих трьох умов ймовірність оргазму у партнерки зростає багаторазово. Тепер ви знаєте, що робити ;)

Читайте також: Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)