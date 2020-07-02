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Правило 6 хвилин, яке допоможе покращити сексуальне життя

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Це правило дозволить отримати максимум задоволення від сексу - фото 1
Це правило дозволить отримати максимум задоволення від сексу

Досконалість не знає меж. І сексу це теж стосується, тож у мережі є низка порад, які допоможуть покращити ваше інтимне життя. Ми розповімо про просте правило, яке дозволить упевненіше почуватися в ліжку з коханою людиною!

Правило 6 хвилин говорить: вам потрібно витратити всього 6 хвилин, щоб значно поліпшити своє інтимне життя. Це звучить занадто добре, щоб бути правдою, але по факту це просте правило надає помітний ефект на якість сексу, особливо для жінок.

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У дослідженні, в якому брали участь 1500 мешканців Канади, виробник презервативів "Троян" виявив, що 6 хвилин ПІСЛЯ сексу – це як глазур для торта.

  • 71 відсоток опитаних жінок заявили, що вони сприймають секс як "дуже задовільний", якщо їхній партнер після статевого акту витрачав не менше 6 хвилин на ласки.
  • 44% оцінили секс як хороший, якщо ласки після нього були коротшими або взагалі відсутніми.
Не поспішайте після сексу відразу ж бігти у душ - фото 413704
Не поспішайте після сексу відразу ж бігти у душ

Без прелюдії правило не працює

Експерти наголосили на тому, що обмежуватися лише дотриманням правила шести хвилин недостатньо. Дослідження підтвердило те, що багато хто з нас вже знає, але часто про це забуває: пари, які "розігрівали" один одного протягом принаймні 10 хвилин перед сексом, заявили, що він був дуже хорошим і задовільним для обох партнерів.

Експерти нагадали про важливість прелюдії - фото 413703
Експерти нагадали про важливість прелюдії

Таким чином, дослідження доводить, що навіть невелика зміна може помітно підвищити якість сексу. Якщо ви витратите якомога більше часу на ласки, то сексуальне життя тільки виграє від цього. Прелюдія може зайняти більше часу, тому не слід нехтувати обіймами і поцілунками.

Кохайтеся, бо ви того варті!

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Джерело: Sex Missfit
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