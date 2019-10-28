Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто

Процес своєчасного і правильного перевзування машини викликає запитання навіть у досвідчених автомобілістів. І хоча найпоширеніше з них, коли все-таки треба міняти гуму, є й інші, від яких залежить безпека їзди. Ми розібралися з найактуальнішими проблемами водіїв.

Коли треба міняти літні шини на зимові

За словами експертів, перевзувати авто варто тоді, коли температура повітря становить 5-7 градусів тепла. Уже за таких умов літня гума втрачає ефективність.

Виробники шин рекомендують не чекати снігу та стійких мінусових температур, а відправлятися в шиномонтажні майстерні при досягненні середньодобової температури повітря + 7 °С. Тобто цим можна зайнятися вже зараз – заодно уникнете черг.

Поки що українських водіїв, які нехтують правилами безпеки та їздять на літній гумі взимку, не карають, тож перевзування машини – ваш вибір. Сподіваємось, відсутність штрафів не вплине на ваше бажання їздити комфортно і, головне, безпечно.

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Які є види зимових шин

Насамперед треба визначитися, на якій зимовій гумі ви хочете пересуватися по снігу і льоду – шипованій чи ні. У принципі, відповідь на це питання дають численні дослідження, згідно з якими близько більшість водіїв віддає перевагу шипам.

Фрикційні шини , відомі як "липучки", не мають шипів. Вони прилипають до снігу чи льоду, забезпечуючи комфортне керування автомобілем на складній поверхні. При цьому "липучка" явно програє шипованим шинам на льоду, та й снігові замети долає гірше. Та якщо врахувати, що в мегаполісах дороги регулярно посипають реагентами, то у великих містах вистачить і фрикційних шин. Ще однією їхньою перевагою є більш комфортна і тиха їзда.

, відомі як "липучки", не мають шипів. Вони прилипають до снігу чи льоду, забезпечуючи комфортне керування автомобілем на складній поверхні. При цьому "липучка" явно програє шипованим шинам на льоду, та й снігові замети долає гірше. Та якщо врахувати, що в мегаполісах дороги регулярно посипають реагентами, то у великих містах вистачить і фрикційних шин. Ще однією їхньою перевагою є більш комфортна і тиха їзда. Шипована гума – незамінна для засніжених чи обледенілих доріг. Однак на асфальтовому покритті в зимовий період вона буде погано зчеплюватися з дорогою, а гальмівний шлях на такій гумі зросте.

– незамінна для засніжених чи обледенілих доріг. Однак на асфальтовому покритті в зимовий період вона буде погано зчеплюватися з дорогою, а гальмівний шлях на такій гумі зросте. Проміжним варіантом між липучками і шипами є шини "підшип" . У них нема шипів, але натомість є вставки, куди можна їх вставити.

. У них нема шипів, але натомість є вставки, куди можна їх вставити. Популярними є всесезонні шини. Та "всесезонку" можна порівняти зі звичайним взуттям: не існує універсальних черевиків, у яких зручно ходити влітку і взимку. Тож, експерти радять не використовувати ці шини взимку, а от для решти пір року вони підходять.

Зверніть увагу, що за кордоном є певні обмеження щодо гуми. У деяких країнах шиповані шини заборонені, а подекуди за використання літньої гуми взимку карають штрафом. Найкращий варіант для поїздки за кордон – зимова нешипована гума + ланцюги проти ковзання (якщо доведеться їхати в гірські райони).

Червоним виділено країни, де заборонені шиповані шини, синім - де дозволено

Якою має бути мінімальна глибина протектора

Якщо ви купуєте б/у гуму, обов'язково перевірте її на предмет пошкоджень та глибини протектора, яка повинна складати для зимового "взуття" не менше ніж 4 мм. Що ж стосується загальної оцінки стану покришок, то, на жаль, самостійно цього зробити не можна (якщо, звичайно, немає очевидних пошкоджень), тому краще звернутися до фахівців.

Відзначимо, що термін придатності більшості шин становить близько 10 років із моменту виробництва шини за умови правильного зберігання. Загалом зимову гуму прийнято використовувати не більш ніж три сезони.

Як правильно встановити зимові шини

Ще одна порада професіоналів стосується правильної установки старих шин. Щоб знівелювати їхній знос, рекомендується кожен сезон міняти покришки місцями – передні ставить на задню вісь і навпаки. І, зрозуміло, балансувати шини при кожній новій установці, незважаючи на те, зберігалися вони з дисками чи окремо.

А ось порада тим, хто купив новий комплект шипованих шин. Їх, як і новий автомобіль, рекомендується обкатувати. Тобто першу тисячу кілометрів не розганяти понад 70 км / год і при цьому уникати різких поворотів, гальмувань і прискорень.

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