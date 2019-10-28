Автомобільний лайфхак: про що свідчить прозорість моторного масла

Коли міняєте відпрацьовані моторні мастила або перевіряєте рівень масла за допомогою щупа, то щоразу колір та прозорість мастил може змінюватися. Читайте далі та дізнайтеся, якого кольору повинне бути моторне масло.

Якщо ви вважаєте, що за кольором моторних мастил можна визначити ступінь зношеності двигуна або стан масла, то, на жаль, ви помиляєтеся. Це досить поширений міф, але це все одно помилкове твердження.

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За кольором моторних мастил нічого не можна визначити!

Нове масло, яке ви заливаєте, контактує з залишками старих мастил (повністю позбутися та відмити мотор від масла не можна) та поверхнею двигуна, де є різні відкладення, тож вже за кілька тисяч пробігу змінює колір й набуває чорного відтінку. Тож ніхто не зможе на око визначити, чи це хороше масло.

То саме стосується й автомобілів на газу: можна накатати 15 тисяч, а масло все одно буде прозоре й жовте. Такого кольору, ніби його щойно залили. Після газу немає залишків не до кінця згорілого палива, яке потрапляє через кільця в масло й чорнить його. Тобто жовтий колір масла абсолютно не свідчить про те, що воно не втратило своїх корисних властивостей.

Адже за 10-15 тисяч масло потрібно змінити: ті, присадки, які були в маслі, відпрацювали своє, а та рідина, яка залишилася, це масло, але воно вже не має тих змащувальних властивостей, якостей утримання плівки тощо, які були з самого початку.

Єдине, що ви можете зрозуміти, за кольором моторних мастил, чи брудний мотор всередині чи ні.

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