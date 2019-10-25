Як зробити "антидощ" для машини своїми руками: корисний лайфхак для водіїв

Якщо ти помив машину, то, за законом підлості, повинен піти дощ або й сніг. Результат – скло знову брудне, а настрій зіпсований. Звісно, на погоду вплинути ти не можеш, але захистити своє авто – реально. Розповідаємо, як це зробити за копійки!

У пригоді тобі стане спеціальний засіб "антидощ", який відштовхує краплі від поверхонь лобового і заднього скла. Щоправда, коштує він досить дорого. Але не поспішай засмучуватись, адже цей засіб можна зробити своїми руками, витративши мінімум коштів та часу.

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Ось проста інструкція, яка допоможе виготовити "антидощ" в домашніх умовах.

"Антидощ" своїми руками

Тобі знадобиться віск / парафін і розчинник. Для початку натираємо на тертці парафінову свічку. Така знайдеться, мабуть, в кожному домі. Наливаємо розчинник в каструлю і нагріваємо. Доводити суміш до кипіння не потрібно.

Така знайдеться, мабуть, в кожному домі. Наливаємо розчинник в каструлю і нагріваємо. Доводити суміш до кипіння не потрібно. Нагрітий розчинник виливаємо в банку і додаємо тертий парафін в пропорції: на 100 грамів розчинника – 10 грамів воску або парафіну. Чекаємо, поки розчиниться.

виливаємо в банку і додаємо тертий парафін в пропорції: на 100 грамів розчинника – 10 грамів воску або парафіну. Чекаємо, поки розчиниться. Твій "антидощ" готовий. Залишилося тільки натерти ним скло. Спершу нанеси засіб ватним диском, дай йому висохнути і через 10 хвилин залишки парафіну прибери паперовим рушником. Насамкінець відполіруй скло м'якою серветкою (бажано із нетканого матеріалу). Після цього стане видно, що краплі дійсно не залишають слідів і патьоків, а, як кульки, скочуються з поверхні.

Засіб, який ти зробив зі звичайного парафіну і розчинника, обійдеться в гривень 20 – дивовижна економія! А наочний лайфхак про те, як зробити "антидощ" своїми руками і як ця штука працює, – дивись у пояснювальному ролику:

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