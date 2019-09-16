Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України

Кабінет міністрів розглянув проєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік" (№2000) та вніс його до Верховної Ради. Дізнайтесь основні показники документа.

Як йдеться у законопроєкті, доходи державного бюджету на 2020 рік (з трансфертами) передбачені у сумі 1 079,5 мільярдів гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 мільярда гривень. Натомість видатки становитимуть 1170,0 млрд грн.

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Видатки на національну безпеку і оборону прогнозують у сумі 245,8 мільярда гривень, що на 33,8 мільярда більше, ніж у 2019 році.

Мінімальна зарплата, як вказано в проєкті держбюджету, складатиме 4723 гривень. Ще 172,6 мільярда буде спрямовано на фінансування Пенсійного фонду України.

На розвиток дорожньої інфраструктури законопроєктом передбачено 74,4 мільярда гривень, у тому числі на Державний дорожній фонд – 69,7 мільярда, які планують спрямувати на розвиток мережі та утримання доріг державного значення тощо.

Для підтримки енергетичної незалежності мають виділити 2 мільярди гривень.

У документі йдеться, що метою боргової політики є зменшення відношення обсягу державного боргу до ВВП до рівня 46,7% на кінець 2020 року. "Одним із шляхів реалізації такої амбітної задачі є поступове зменшення дефіциту державного бюджету (до 2,09 % ВВП в 2020)", – заявили у Мінфіні.

Платежі за державним боргом у 2020 році становитимуть близько 438,1 мільярда гривень, з яких обслуговування державного боргу – 145,2 мільярда гривень; погашення державного боргу – 292,9 мільярда.

На освіту планується скерувати 136,4 мільярда гривень, що на 7,7 мільярда більше, ніж в 2019 році. Проєкт вперше передбачає витрати на розвиток закладів вищої освіти в розмірі близько 300 мільйонів гривень.

Загальні видатки на охорону здоров'я становлять 108 мільярдів гривень. Медичну субвенцію закладено в розмірі 14,6 мільярда гривень; на реалізацію програми медичних гарантій для первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, реімбурсації вартості лікарських засобів передбачено 72,1 мільярда; на централізоване придбання медикаментів та медичних виробів – 6,6 мільярда; на лікування громадян за кордоном – 0,7 мільярда.

На розвиток культури та інформаційну сферу витратять 8,6 мільярда гривень. Зокрема, на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризацію української літератури в світі піде 0,1 млрд грн, а на розвиток суспільного мовлення України – 2 мільярди гривень.

Кабмін також схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", розроблений для врегулювання питань, пов'язаних із підготовкою проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік та змінами до законодавства. За словами урядовців, він покращить адміністрування платежів, удосконалить управління видатками соціального спрямування з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, а також сприятиме запровадженню кращої практики реалізації стадій бюджетного процесу. Але спершу цей законопроєкт має підтримати Верховна Рада.

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