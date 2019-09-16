Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України

  • 36
Держбюджет на 2020 рік - фото 1
Держбюджет на 2020 рік

Кабінет міністрів розглянув проєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік" (№2000) та вніс його до Верховної Ради. Дізнайтесь основні показники документа.

Як йдеться у законопроєкті, доходи державного бюджету на 2020 рік (з трансфертами) передбачені у сумі 1 079,5 мільярдів гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 мільярда гривень. Натомість видатки становитимуть 1170,0 млрд грн.

До теми: Зеленського просять ввести в обіг нову монету

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355318

Видатки на національну безпеку і оборону прогнозують у сумі 245,8 мільярда гривень, що на 33,8 мільярда більше, ніж у 2019 році.

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355320

Мінімальна зарплата, як вказано в проєкті держбюджету, складатиме 4723 гривень. Ще 172,6 мільярда буде спрямовано на фінансування Пенсійного фонду України.

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355331

На розвиток дорожньої інфраструктури законопроєктом передбачено 74,4 мільярда гривень, у тому числі на Державний дорожній фонд – 69,7 мільярда, які планують спрямувати на розвиток мережі та утримання доріг державного значення тощо.

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355322

Для підтримки енергетичної незалежності мають виділити 2 мільярди гривень.

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355323

У документі йдеться, що метою боргової політики є зменшення відношення обсягу державного боргу до ВВП до рівня 46,7% на кінець 2020 року. "Одним із шляхів реалізації такої амбітної задачі є поступове зменшення дефіциту державного бюджету (до 2,09 % ВВП в 2020)", – заявили у Мінфіні.

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355324

Платежі за державним боргом у 2020 році становитимуть близько 438,1 мільярда гривень, з яких обслуговування державного боргу – 145,2 мільярда гривень; погашення державного боргу – 292,9 мільярда.

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355325

На освіту планується скерувати 136,4 мільярда гривень, що на 7,7 мільярда більше, ніж в 2019 році. Проєкт вперше передбачає витрати на розвиток закладів вищої освіти в розмірі близько 300 мільйонів гривень.

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355327

Загальні видатки на охорону здоров'я становлять 108 мільярдів гривень. Медичну субвенцію закладено в розмірі 14,6 мільярда гривень; на реалізацію програми медичних гарантій для первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, реімбурсації вартості лікарських засобів передбачено 72,1 мільярда; на централізоване придбання медикаментів та медичних виробів – 6,6 мільярда; на лікування громадян за кордоном – 0,7 мільярда.

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355329

На розвиток культури та інформаційну сферу витратять 8,6 мільярда гривень. Зокрема, на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризацію української літератури в світі піде 0,1 млрд грн, а на розвиток суспільного мовлення України – 2 мільярди гривень.

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355330

Кабмін також схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", розроблений для врегулювання питань, пов'язаних із підготовкою проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік та змінами до законодавства. За словами урядовців, він покращить адміністрування платежів, удосконалить управління видатками соціального спрямування з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, а також сприятиме запровадженню кращої практики реалізації стадій бюджетного процесу. Але спершу цей законопроєкт має підтримати Верховна Рада.

Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355333
Бюджет на 2020 рік: основні цифри про доходи й видатки України - фото 355332

Читайте також: Рада відтермінувала штрафи для євроблях

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
  • 12 вересня, 23:57
  • 3067
ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
  • 14 вересня, 14:19
  • 188
ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
  • 11 вересня, 14:00
  • 791
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна