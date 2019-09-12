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Серіал Кріпосна Міс Україна

Рада відтермінувала штрафи для євроблях: доки можна розмитнити авто

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Штрафи для євроблях відтермінували - фото 1
Штрафи для євроблях відтермінували

Верховна Рада України вчергове відтермінувала штрафи для власників автівок на єврономерах. Відповідний законопроєкт підтримали 284 народні депутати, незважаючи на те, що штрафи вже набули чинності.

Протягом 90 днів після публікації закону власники "євроблях" зможуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів. Утім, у провладній фракції "Слуга народу" це відтермінуванням називають останнім. За наступні три місяці нардепи обіцяють підготувати новий закон про розмитнення авто.

До теми: Які штрафи для євробляхерів починали діяти з 22 серпня

Відзначимо, що закон про "євробляхи", який набув чинності 22 серпня 2019 року, ввів нові штрафи за перевищення терміну перебування нерозмитнених автомобілів на території України.

Наприклад, за перевищення терміну тимчасового ввезення особистого або комерційного авто водій отримає штраф 17 тисяч гривень, а за затримку в понад 20 днів – 34 тисячі гривень. Максимальною санкцією є штраф 170 тисяч гривень або конфіскація машини.

Поліція та фіскали вже почали штрафувати "євробляхерів". Лише за перші два тижні дії закону набралося кількасот порушників. Що буде з ними – наразі невідомо. Загалом в Україні є приблизно 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах.

ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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