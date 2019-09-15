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Серіал Кріпосна Х-фактор

Зеленського просять ввести в обіг нову монету

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Зеленського попросили ввести в обіг 20 копійок - фото 1
Зеленського попросили ввести в обіг 20 копійок / news.dtkt

Президента України Володимира Зеленського попросили ввести в обіг монети номіналом 20 копійок. Відповідна петиція з'явилася на офіційному сайті глави держави в п'ятницю, 13 вересня.

В описі петиції йдеться, що НБУ виводить з обігу низку монет: 1, 2, 5 і 25 копійок. Річ у тому, що ціни, на думку автора пропозиції, округлюються. Тому для полегшення оплати готівкою краще ввести монету номіналом 20 копійок.

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Крім того, 20 копійок повинні бути схожі на свого "старшого брата" – 25 копійок. Матеріал і дизайн повинні бути практично ідентичними.

У період з 13 по 15 вересня петиція набрала всього 6 голосів з необхідних 25 000. Збір триватиме ще 90 днів.

Зеленського просять ввести в обіг нову монету - фото 355209

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Джерело: petition.president
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