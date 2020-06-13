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Bugatti Chiron Pur Sport зняли під час тестування: ефектне відео
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У середині травня ми розповідали про те, що ледь карантинний режим став слабшати, Bugatti відновила доведення шасі свіжої спецверсії суперкара Chiron. Варіант Pur Sport відправили намотувати кола по треку Bilster Berg у Німеччині, і тоді нам показали тільки фото робочого процесу. А тепер є відео.
Не пошкодуйте на ролик аж цілих 36 секунд особистого часу – таку машину в природному середовищі існування рідко коли побачиш. Навіть тест-пілот Свен Бонхорст не втримався від компліменту: йому, мовляв, не хотілося залишати кокпіт після заїздів.
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Нагадаємо, лімітований Chiron Pur Sport розробляють спеціально для аматорських заїздів по "колу". Суперкар у спецверсії схуд на 50 кг, отримав особливі налаштування ходової (їх, мабуть, зараз і допилюють остаточно), коротку коробку, режим дріфту. Межу оборотів восьмилітрового W16 зрушили до 6900, хоча потужність залишилася на рівні 1500 к.с.
Бонхорст організував заїзди за такою схемою: розігрівальне коло, два "бойові", охолодження і повернення в бокси. Такі сесії дозволяли оперативніше експериментувати з калібруваннями і відразу перевіряти їх у справі, порівнюючи між собою.
Тим часом, часу у Bugatti залишилося не так багато. Виробництво лімітованої серії Chiron Pur Sport у 60 екземплярів має стартувати у другій половині 2020 року.
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