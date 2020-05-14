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Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport

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Усього випустять 12 таких Bugatti Chiron pur Sport - фото 1
Усього випустять 12 таких Bugatti Chiron pur Sport

Компанія Bugatti почала тестувати гіперкара Chiron Pur Sport. Автомобіль розсекретили ще на початку весни, але через коронавірус довелося відкласти дорожні випробування, і в підсумку марка повернулася до них лише у середині травня.

Перші випробування Bugatti Chiron pur Sport пройшли на треку Blister Berg у Німеччині.

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Сама траса не така довга (усього 4,2 кілометра), але зате на ній розташовано майже 20 поворотів, а перепад висот сягає 70 метрів. Оскільки Chiron Pur Sport позиціонують як "драйверський автомобіль", який ідеально тримає дорогу і здатний пройти будь-який поворот, ці фактори стали вирішальними при виборі локації.

Випробовували не тільки ходову частину, а й силову установку – її трохи допрацювали, зрушили "червону зону" на 200 оборотів до 6900, а також перебудували коробку передач і зблизили передавальні числа.

Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport - фото 404022

Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport - фото 404023

Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport - фото 404024

Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport - фото 404025

Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport - фото 404026

Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport - фото 404027

Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport - фото 404028

Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport - фото 404029

Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport - фото 404030

Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport - фото 404031

Bugatti вивела на тестування свій 1500-сильний Chiron pur Sport - фото 404032

Завдяки цьому новинка розганяється з 60 до 120 кілометрів на годину на 2 секунди швидше, ніж звичайний Chiron. В іншому двигун залишився без радикальних змін: це як і раніше W16, який працює в парі з семиступінчастим "роботом". Потужність цього агрегату досягає 1500 кінських сил і 1600 Нм моменту.

Виробництво гіперкара має початися у другій половині поточного 2020 року. Всього компанія випустить 16 екземплярів моделі, кожна з яких обійдеться новому власникові у 3,2 мільйона євро.

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Джерело: Motor
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