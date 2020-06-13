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У Дубаї показали смітник люксових авто

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Авто - фото 1
Авто / drivetribe

Містом з найбільшою щільністю дуже дорогих автомобілів, що залишилися гнити, став Дубай. Лише подивіться на це звалище!

Близькосхідне місто придбало світову популярність завдяки своїм дуже високим хмарочосам, величезним торговим центрам, вишуканим готелям та вишуканим ресторанам.

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Однак, це місто також є гарячою точкою для покинутих суперкарів. У світі мало місць (якщо є), де можна побачити пошкоджені дорогі автомобілі, такі як Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Gallardo, Mercedes-AMG GT S, Ferrari California T, Bentley Bentayga, Mercedes-G63 AMG і багато інших, припаркованих поруч.

Візьміть, приміром, білий Ferrari California T, показаний на початку відео. У нього, схоже, немає ніяких дефектів, тому він, ймовірно, був заарештований або просто залишений власником, який поспішав покинути Дубай, щоб уникнути сплати боргів.

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Джерело: drivetribe
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