Цей розбитий Chevrolet Corvette оцінили вдвічі дорожче за новий

На американському аукціоні Copart з'явився незвичайний лот. У продаж надійшов пошкоджений Chevrolet Corvette C8 2020 року, який оцінили $ 107 699: це приблизно вдвічі перевищує ціну нової базової моделі.

Чи купить хтось за такі гроші автомобіль, невідомо. Адже цілий аналог дійсно коштує значно дешевше: в базі Chevrolet Corvette C8 можна купити за 59 995 доларів, а така комплектація (2LT), як у битка обійдеться в 75 тисяч доларів.

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Але чому ж за машину, у якій пошкоджена геометрія кузова, розбита передня частина і стріляні подушки безпеки, просять такі гроші? Судячи з усього, її хочуть продати як свого роду ексклюзив: річ у тому, що цей Corvette зійшов з конвеєра в січні цього року, в той час як офіційно виробляти Corvette C8 приступили на початку лютого. Не виключено, що саме цей суперкар є заводським прототипом або ж демонстраційним зразком для дилерів.

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