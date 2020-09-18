Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Брітні Спірс похвалилася незвичайним акробатичним умінням: відео

  • 4
Брітні Спірс - фото 1
Брітні Спірс / instagram

Американська співачка Брітні Спірс похвалилася, як вміє ходити на руках. Круте відео Спірс виклала на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Який незвичайний вид! Спробуйте подивитися на світ з іншого боку", підписала пост співачка.

І ще: Відома співачка Холзі захопила сексуальною фотосесією (18+)

У коментарях користувачі захоплюються таким умінням, хтось навіть пропонує починати спільні походи по місту таким способом. Раніше Брітні Спірс пообіцяла надати фінансову допомогу своїм фоловерам. Таку ініціативу вона перехопила від своєї сестри, яка також брала участь в челенджі. Відео Брітні відразу стало дуже популярним і на цей час зібрало вже близько 1,5 млн переглядів. Деякі передплатники зірки просять у неї допомоги, а деякі просто дякують за таку ініціативу.

Естафету челенджу #DoYourPartChallenge співачка передала акторам Кейт Хатсон і Віллу Сміту, а також своєму хлопцю Сему Ашгару.

Це цікаво: ТОП-7 гарячих фото цього тижня від моделей Victoria's Secret (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 178
8 простих способів мотивувати себе щодня
  • 11 вересня, 21:10
  • 278
5 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
  • 13 вересня, 13:25
  • 207
Загрузка...
Новини