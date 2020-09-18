Брітні Спірс похвалилася незвичайним акробатичним умінням: відео

Американська співачка Брітні Спірс похвалилася, як вміє ходити на руках. Круте відео Спірс виклала на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Який незвичайний вид! Спробуйте подивитися на світ з іншого боку", – підписала пост співачка.

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У коментарях користувачі захоплюються таким умінням, хтось навіть пропонує починати спільні походи по місту таким способом. Раніше Брітні Спірс пообіцяла надати фінансову допомогу своїм фоловерам. Таку ініціативу вона перехопила від своєї сестри, яка також брала участь в челенджі. Відео Брітні відразу стало дуже популярним і на цей час зібрало вже близько 1,5 млн переглядів. Деякі передплатники зірки просять у неї допомоги, а деякі просто дякують за таку ініціативу.

Естафету челенджу #DoYourPartChallenge співачка передала акторам Кейт Хатсон і Віллу Сміту, а також своєму хлопцю Сему Ашгару.

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