Відома співачка Холзі захопила сексуальною фотосесією (18+)

Поп-співачка Холзі розбурхала мережу новою зйомкою, для якої позувала у звабливому купальнику. Тут спекотно!

25-річна американська поп-виконавиця Холзі (Halsey) активно займається не лише своєю кар'єрою, а й сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 мільйонів користувачів. А все тому, що дівчина не соромиться ділитись майже усім з фанатами, а також не у захватів від використання фоторедакторів.

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Нещодавно красуня захопила шанувальників пікантною серією знімків, на яких позує у сексуальних купальниках разом зі своєю подругою. Фото викликали справжній захват у фантів, зібравши понад 2 мільйони лайків та тисячі коментарів з компліментами.

Гортайте галерею:

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