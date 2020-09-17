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ТОП-7 гарячих фото цього тижня від моделей Victoria's Secret (18+)
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Моделей Victoria's Secret не дарма називають ангелами, адже їхня врода та форма заворожують. Зібрали нові найпікантніші фото красунь, які підкорюють серця не лише з подіумів. Тут спекотно!
Бренд Victoria's Secret вже чимало років збирає серед ангелів найвродливіших дівчат з різних куточків світу, але ці моделі красуються не лише на модних показах, а й на своїй профілях в соцмережі Instagram. Зібрали найсексуальніші знімки жінок бренду, які вони публікували за останній тиждень.
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Починає добірку 31-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол, яка ефектно позує і без вбрання. Ідеальне поєднання відвертості та естетики.
Гортайте галерею:
Тим часом 34-річна Ірина Шейк зовсім не соромиться робити і звичайні селфі у дзеркалі. Тим паче, що цього разу вона приміряла лише спіднє.
24-річна шведська модель Келлі Гейл також захоплює не лише своєю вродою, адже має індійсько-австралійське походження, а й любов'ю до спорту. Тому ця дівчина з легкістю позує навіть в екстремальному бікіні, що й казати про відсутність одягу на домашньому фото.
28-річна новозеландська модель Джорджія Флаулер також не соромиться демонструвати свої форми. Тому ця дівчина поділилась далеко не одним пікантним постом цього тижня.
29-річна бразилійка Лаїс Рібейро обожнює зйомки у спідньому, особливо, коли вони виглядають максимально естетично. І її нові знімки це підтверджують.
Гортайте галерею:
А Барбара Палвін щоразу підкорює серця не лише жіночною фігурою, а й усмішкою. Ця 26-річна угорська модель завжди ділиться хорошим настроєм, навіть у таких зйомках:
Тим часом 30-річна Стелла Максвел бере приклад зі своєї подруги Ірини Шейк та теж робить ефектні фото вдома. Щоправда, ця білявка вирішила топлес насолоджуватись першими променями сонця.
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