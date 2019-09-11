Бредлі Купер вперше вийшов на публіку після розставання з Іриною Шейк

Після розлучення, причиною якого вважають співачку Леді Гагу, яка нібито вкрала Купера у Шейк, актор не поспішав з'являтися на публіці, а про його особисте життя було відомо небагато.

Раніше актор Бредлі Купер не з'являвся на таких заходах.

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На Міжнародному кінофестивалі Toronto International Film Festival (TIFF) в Канаді пройшла прем'єра Джокера з Хоакіном Феніксом в головній ролі. На червоній доріжці з'явився і Бредлі Купер. Виглядав він щасливим: спілкувався з Хоакіном і позував папараці.

Це, до речі, перший офіційний вихід Бредлі після того, як в червні цього року американські ЗМІ повідомили про розставання актора з Іриною Шейк після чотирьох років стосунків. Коментарів від пари ми досі не дочекалися.

Попри те, що Леді Гага заявляла, що ні за що не стане зустрічатися з актором Бредлі Купером, вона все ж переїхала в його шикарний особняк в Нью-Йорку. Як передає видання In Touch, сталося це місяць тому, коли з особняка виїхала Ірина Шейк.

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