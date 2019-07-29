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Леді Гага виклала перше фото після атаки фанатів Ірини Шейк

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Відповіді на звинувачення користувачів передбачувана розлучниця не зробила - фото 1
Відповіді на звинувачення користувачів передбачувана розлучниця не зробила / Pinterest

Співачка Леді Гага 11 днів зберігала мовчання і нарешті зробила перший пост.

Минулого тижня кількість коментарів під останньою публікацією Гаги перевищила мільйон. І більшість з них від росіян, які таким чином відреагували на чутки про те, що саме співачка розбила сім'ю Ірини Шейк і Бредлі Купера.

І ще: Леді Гага і Бредлі Купер почали жити разом

Що тільки не писали під фотографією Гаги, навіть речі продавали і шукали родичів. У коментарях відзначилися і представники вітчизняного шоу-бізнесу, які вимагали повернути Купера Ірині. Про атаку від російських фанатів написали всі світові ЗМІ і, затамувавши подих, чекали відповіді Гаги. Однак зірка замість того, щоб хоч якось відреагувати, зникла з соціальної мережі.

Перший пост виконавиця зробила через 11 днів. Жодної відповіді на звинувачення користувачів передбачувана розлучниця не зробила і лише розмістила своє фото з рекламної компанії своєї лінії косметики. Під свіжим знімком з'явилося більше 30 тисяч коментарів різного змісту. Природно, співачку запитують, як там поживає Купер. Але здебільшого користувачі ведуть діалог самі з собою. Діляться рецептами салатів, цікавляться, як вилікувати застуду, куди краще поїхати: в Крим або Сочі...

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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