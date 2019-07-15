Леді Гага і Бредлі Купер почали жити разом

Попри те, що Леді Гага зовсім нещодавно заявляла, що ні за що не стане зустрічатися з актором Бредлі Купером, вона все ж переїхала в його шикарний особняк в Нью-Йорку.

Як передає видання In Touch, сталося це місяць тому, коли з особняка виїхала Ірина Шейк. Однак пара продовжувала дурити своїх шанувальників і заперечувати, що між ними є стосунки.

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Чутки про роман Купера і співачки з'явилися після виходу на екрани фільму Зірка народилася, де обидва зіграли головні ролі, а Купер став ще й режисером картини. Однак пара все заперечувала. До того ж Бредлі на той момент жив з російською моделлю Іриною Шейк і їх маленькою донькою. Тоді Гага заявляла, що між ними з Бредлі виключно дружні стосунки, а ніжні почуття один до одного вони змушені були грати для промо фільму. Втім, як видно, гра в кохання переросла у справжні стосунки.

Lady Gaga & Bradley Cooper

Днями мережу буквально підірвала новина про те, що Леді Гага переїхала в будинок Бредлі Купера в Нью-Йорку. Більш того, за повідомленнями видання, співачка вже займається в апартаментах актора інтер'єром і навіть замовила нові меблі. Самі знаменитості інформацію ніяк не коментують.

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