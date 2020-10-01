Борат повертається: дивіться тизер сиквелу комедії про епатажного героя

На YouTube-каналі онлайн-платформи Amazon Prime Video з'явився тизер другої частини комедійного мок'юментарі "Борат" з Сашею Бароном Коеном. Дивіться відео на Радіо МАКСИМУМ!

Повна назва продовження фільму про пригоди казахстанського журналіста Бората Сагдієва настільки довга, що ми просто рекомендуємо заглянути сюди, аби з нею ознайомитися.

Це цікаво: Та, що породжує вогонь: Зак Ефрон зніметься у новій екранізації роману Стівена Кінга

Знімали картину в атмосфері цілковитої секретності. Лише за останні тижні стало відомо, що наступний фільм про Бората таки вийде. Про це свідчили ролики зі знімання нової стрічки про казахстанського журналіста.

Дивіться онлайн тизер другого фільму про Бората:

Картину можна буде подивитися з 23 жовтня.

Нагадаємо, перший "Борат" вийшов ще у 2006 році та приніс Саші Барону Коену акторський "Золотий глобус".

Нагадаємо, Netflix випустив тизер "Справи чиказької сімки" з Сашею Бароном Коеном. Основою для сюжету картини стали реальні події, що відбулися у 1968 році на Національному з'їзді Демократичної партії США у Чикаго. Під час заходу відбулася демонстрація проти війни у ​​В'єтнамі, яка переросла в сутичку з поліцією. Сімох учасників цього протесту звинуватили у змові та підбурюванні до безладів.

Читайте також: Warner Bros випустила документальний фільм про Джокера