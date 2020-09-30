Warner Bros випустила документальний фільм про Джокера

Кінокомпанія Warner Bros. випустила 35-хвилинний документальний фільм про Джокера – суперлиходія всесвіту DC і головного ворога Бетмена. Дивіться відео на Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч культовому персонажеві Джокерові виповнюється 80 років.

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"Джокер – це найбільший антигерой з тих, що коли-небудь були створені. Можна сміливо стверджувати, що він найвидатніший обманщик. Мабуть, він відомий навіть краще, ніж диявол", – розповідають герої фільму.

Картина отримала назву "Джокер: натягни посмішку". Вона розповідає історію персонажа у коміксах і фільмах. У фільм увійшли інтерв'ю з акторами, які зіграли Джокера, творцями мультсеріалу "Бетмен" і сценаристами, які працювали над образом найбільшого суперлиходія.

Джокер: натягни посмішку – дивіться документальний фільм про антигероя DC:

Востаннє світ бачив Джокера на екранах у фільмі Тодда Філліпса 2019 року. Картина принесла виконавцю головної ролі Хоакіну Феніксу "Оскар", а її композиторку Гільдур Ґуднадоттір визнали журі премії автором кращої музики до фільму. Вони також отримали "Золотий глобус" і BAFTA.

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