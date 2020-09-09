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Повернення легенди: ЗМІ підтвердили зйомки скандального фільму про Бората

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Фільм Борат-2 таки зняли - фото 1
Фільм Борат-2 таки зняли

Британський актор Саша Барон Коен зняв продовження "Бората" і вже показав фільм обраним глядачам – представникам кіноіндустрії. Про це повідомляє Collider з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, у новому фільмі Борат буде вже не тим маловідомим казахстанським телеведучим – тепер популярному герою доведеться брати свої інтерв'ю "під прикриттям". Інші деталі сюжету поки невідомі.

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Також неясно, чи брали участь у створенні сиквелу режисер Ларрі Чарльз і продюсер Джей Роуч, які працювали разом з Коеном над оригінальним "Боратом".

За даними джерел Collider, фільм може вийти перед президентськими виборами в США, щоб привернути увагу молодих виборців.

Чутки про можливі зйомки "Бората-2" з'явилися ще у серпні після того, як Сашу Барона Коена помітили на вулиці Лос-Анджелеса в образі Бората разом зі знімальною групою. Офіційних коментарів і анонсів нової картини або шоу все ще немає.

Псевдодокументальна комедія про Бората вийшла на екрани у 2006 році. При бюджеті $ 18 мільйонів у світовому прокаті він зібрав $ 261 мільйон. За цю роль Саша Барон Коен отримав "Золотий глобус" у номінації "Кращий актор в комедії". Картина також була номінована на "Оскар" за кращий адаптований сценарій.

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