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Та, що породжує вогонь: Зак Ефрон зніметься у новій екранізації роману Стівена Кінга

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Зак Ефрон зіграє одну з головних ролей в екранізації роману Кінга - фото 1
Зак Ефрон зіграє одну з головних ролей в екранізації роману Кінга

Зак Ефрон виконає одну з головних ролей у новій кіноадаптації роману Стівена Кінга "Та, що породжує вогонь" ("Firestarter") від Universal Pictures і Blumhouse Productions. Режисурою займеться Кіт Томас, а сценарій напише Скотт Тімсіт, який працював над серіалами "Нарко: Мексика" і "Помилки минулого"

Виконавчим продюсером фільму стане Марта Де Лаурентіс. Вона брала участь у створенні екранізації 1984 року із Дрю Беррімор.

Це цікаво: Стівену Кінгу – 73: найкращі екранізації за творами короля жахів, які соромно не знати

У центрі сюжету "Та, що породжує вогонь" – 8-річна дівчинка Чарлі Макгі, яка володіє даром пірокінезу. Її батьки, Енді і Вікі, в юності взяли участь в експерименті секретної організації "Контора", який і пробудив у них надприродні здібності. У якийсь момент члени "Контори", які весь цей час стежили за родиною, вирішують викрасти Чарлі.

Дивіться трейлер оригінального фільму Та, що породжує вогонь по роману Стівена Кінга:

Нагадаємо, у грудні на платформі CBS All Access почне виходити серіал по іншому твору Кінга – "Протистояння". У ньому знялися Олександр Скарсгард, Джеймс Марсден, Ембер Херд і Вупі Голдберг.

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Джерело: Hollywood Reporter
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