Боно з U2 та Андреа Бочеллі виступили на відкритті Євро-2020: відео

11 червня стартував футбольний чемпіонат Євро-2020, до якого буде прикута увага вболівальників з усього світу протягом цілого місяця. Напередодні матчу Туреччина – Італія відбулася грандіозна церемонія. На ній виступили легендарний Андреа Бочеллі та Боно з U2. Дивіться відео виступу!

Перед стартовим матчем європейської першості Туреччина – Італія відбулося урочисте відкриття Євро-2020. На ньому виступили виконавці зі всесвітньо відомою славою. Дивіться відео на Радіо MAXIMUM!

Першому виконати пісню на стадіоні "Олімпіко" довірили культовому італійському тенору Андреа Бочеллі. 62-річний співак заспівав арію "Nessun dorma" ("Нехай ніхто не спить") з останнього акту опери "Турандот" Джакомо Пуччіні.

Після Бочеллі на сцену вийшов вокаліст рок-групи U2 Боно. Ірландець разом з відомим діджеєм Мартіном Гарріксом і гітаристом U2 Еджем виконав гімн Євро-2020 "We Are The People" ("Ми – люди"). Музиканти виступили у віртуальному режимі з використанням сучасних технологій. Їх виступ супроводжувався феєрверками та грандіозним танцювальним шоу.

Нагадаємо, що Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня в 11-ти містах Європи. Перший матч збірна України зіграє 13 червня зі збірною Нідерландів.

