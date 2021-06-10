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"УЄФА прогнулася під Росію": Притула про заборону гасла Героям слава на українській формі
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10 червня стало відомо, що УЄФА заборонило використання гасла "Героям слава" на новій формі збірної України з футболу. Реакція мережі на це не забарилася. Своєю думкою щодо ситуації поділився і Сергій Притула, який зауважив, що УЄФА прогнулася під Росію.
Нагадаємо, що на днях збірна України з футболу представила оновлену форму. На ній можна побачити карту України з усіма її територіями, включаючи анексований Росією Крим, а також окупований Донбас. А ще – гасла "Слава Україні" та "Героям слава". Національна символіка обурила російську сторону, що й стало причиною скарги до УЄФА. Як пише видання Чемпионат, гасло "Героям слава" може зникнути з форми збірної.
До теми: "Істерикою Росії задоволений": вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України
Як повідомляють ЗМІ, в УЄФА проаналізували форму збірної України до Євро-2020. Попереднє рішення – прибрати з футболки гасло "Героям слава", бо воно буцімто має політичний підтекст. Наразі відомо, що це рішення українська сторона уже намагається оскаржити.
Сергій Притула, який є палким вболівальником збірної України з футболу, написав на своєму телеграмі, що він думає про цю ситуацію.
УЄФА трохи прогнулася під Росію, і наказало прибрати з форми нашої збірної гасло "Героям слава". Тобто мапа з нашим Кримом – ок. Слава Україні – ок. Героям Слава – не ок. Ну ок. Коли треба було якось умаслити Росію, але при цьому не виглядати тотальними боягузами, – написав він.
Гасло "Героям слава" хочуть прибирати з форми збірної України з фуболу
В УЄФА пояснюють ситуацію так:
- Карта України на формі не порушує правил організації, адже ООН визнає відповідні кордони країни.
- Що стосується гасла "Слава Україні", то воно також залишається на формі, адже самостійно не вважається політичним.
- Натомість "Героям слава" у поєднанні зі "Слава Україні", на думку представників УЄФА, носить політичний сенс.
Користувачі мережі буквально засипали сторінку УЄФА у фейсбуці коментарями на підтримку гасла "Героям слава":
- "Слава Україні, Героям Слава (і не тільки українським героям, а всім чоловікам і жінкам, хто загинув за свободу і бореться за неї щодня, хто захищає цей чемпіонат і ваші міста та країни). Ці слова не лише слова, вони були написані кров'ю та сльозами. П'яний божевільний ведмідь може пройти і на ваших вулицях";
- "Слава Україні! Героям Слава! Правду не продати".
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