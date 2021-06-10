"УЄФА прогнулася під Росію": Притула про заборону гасла Героям слава на українській формі

10 червня стало відомо, що УЄФА заборонило використання гасла "Героям слава" на новій формі збірної України з футболу. Реакція мережі на це не забарилася. Своєю думкою щодо ситуації поділився і Сергій Притула, який зауважив, що УЄФА прогнулася під Росію.

Нагадаємо, що на днях збірна України з футболу представила оновлену форму. На ній можна побачити карту України з усіма її територіями, включаючи анексований Росією Крим, а також окупований Донбас. А ще – гасла "Слава Україні" та "Героям слава". Національна символіка обурила російську сторону, що й стало причиною скарги до УЄФА. Як пише видання Чемпионат, гасло "Героям слава" може зникнути з форми збірної.

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Як повідомляють ЗМІ, в УЄФА проаналізували форму збірної України до Євро-2020. Попереднє рішення – прибрати з футболки гасло "Героям слава", бо воно буцімто має політичний підтекст. Наразі відомо, що це рішення українська сторона уже намагається оскаржити.

Сергій Притула, який є палким вболівальником збірної України з футболу, написав на своєму телеграмі, що він думає про цю ситуацію.

УЄФА трохи прогнулася під Росію, і наказало прибрати з форми нашої збірної гасло "Героям слава". Тобто мапа з нашим Кримом – ок. Слава Україні – ок. Героям Слава – не ок. Ну ок. Коли треба було якось умаслити Росію, але при цьому не виглядати тотальними боягузами, – написав він.



Гасло "Героям слава" хочуть прибирати з форми збірної України з фуболу

В УЄФА пояснюють ситуацію так:

Карта України на формі не порушує правил організації, адже ООН визнає відповідні кордони країни.

адже ООН визнає відповідні кордони країни. Що стосується гасла "Слава Україні", то воно також залишається на формі, адже самостійно не вважається політичним.

то воно також залишається на формі, адже самостійно не вважається політичним. Натомість "Героям слава" у поєднанні зі "Слава Україні", на думку представників УЄФА, носить політичний сенс.

Користувачі мережі буквально засипали сторінку УЄФА у фейсбуці коментарями на підтримку гасла "Героям слава":

"Слава Україні, Героям Слава (і не тільки українським героям, а всім чоловікам і жінкам, хто загинув за свободу і бореться за неї щодня, хто захищає цей чемпіонат і ваші міста та країни). Ці слова не лише слова, вони були написані кров'ю та сльозами. П'яний божевільний ведмідь може пройти і на ваших вулицях";

"Слава Україні! Героям Слава! Правду не продати".

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