"Слава Україні! Героям слава!" стало офіційним гаслом українських футболістів

Українська асоціація футболу одноголосно прийняла рішення зробити офіційними гасла "Слава Україні" та "Героям слава" для національної збірної. Детальніше читайте далі.

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що виконком одноголосно ухвалив рішення щодо футбольних символів України. Про це глава асоціації розповів на своїй сторінці у Фейсбуці.

До теми: "УЄФА прогнулася під Росію": Притула про заборону гасла Героям слава на українській формі

За його словами, затвердили не лише графічні символи у вигляді Тризубу з написом "Ukraine" та карту України з Тризубом, а й гасла "Слава Україні! Героям слава!".

"На всіх матчах наших збірних унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців з різних регіонів України й наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані й маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням! Слава Україні! Героям слава!" – зазначив він.

Читайте також: "Істерикою Росії задоволений": вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України