Боляче і можна "підхопити" інфекцію: 5 міфів про донорство, у які досі вірять

Донорство вже є доволі поширеним явищем в Україні, однак все ще можна зустріти міфи про здачу крові. Чи справді це шкодить здоров'ю та чи можуть взяти забагато крові – дізнавайтесь далі.

Стати донором може майже кожен повнолітній здоровий українець, та чимало людей побоюються цього процесу через думки, що це дуже боляче і можна "підхопити" інфекцію. Що з цього неправда – розповіли у МОЗ.

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Міфи та правда про донорство крові

Міф 1: Донор може "підхопити" інфекції

Правда: донорство безпечне на 100%. Все тому, що з кров'ю донора контактують всього два предмети: голка гемакона (контейнер для збору та зберігання крові) та скарифікатор (те, чим проколюють палець). І ці інструменти завжди стерильні, а використані викидають при донорі.

Міф 2: Донорство може погіршити здоров’я

Правда: здача крові є корисною, адже дозволяє розрідити кров (зниження ризиків появи тромбів), стимулює кістковий мозок та є профілактикою серцево-судинних захворювань.

Міф 3: Регулярне донорство викликає звикання

Факт: здача крові ніяк не впливає на зміни крові на хімічному рівні, тож звикання неможливе.

Міф 4: У донора можуть забрати занадто багато крові

Правда: Ні, завжди можуть взяти усього 450 мл, бо більше у гемакон фізично не влізе. Для кращого розуміння: це менше, ніж 1/10 крові у всьому організмі.

Міф 5: Здавати кров боляче

Правда: Насправді рівень болю значно нижчий, ніж тоді, коли роблять татуювання чи "уколи краси". До того ж вся процедура триває всього 10-12 хвилин.

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