Блогер порівняв камери Google Pixel 4XL і Samsung Galaxy Note10+ : що з того вийшло

За місяць до офіційного анонсу смартфонів Google Pixel 4 і Pixel 4XL на YouTube з'явилися перші огляди пристроїв, що розкривають усі характеристики. Тепер на в'єтнамському каналі ReLab виклали відеоролик, які порівнюють камери Pixel 4XL і Samsung Galaxy Note10 +.

Блогер підкреслює, що Galaxy Note10 + працює на стабільній збірці програмного забезпечення, тоді як на Pixel 4 XL встановлена ​​бета-версія операційної системи. Проте, фото і відео, зроблені Pixel 4 XL, виглядають чіткішими.

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Також на цьому каналі з'явилося порівняння з iPhone XS Max. Останній, до слова, програв поєдинок з "пікселем". У смартфона від Google вищий динамічний діапазон, а також чіткіша картинка, що однозначно сподобається тим, хто цікавиться мобільною фотографією.

Смартфони Google і раніше потрапляли до блогерів задовго до того, як компанія їх офіційно анонсувала. Наприклад, Pixel 3 XL виявився в українського блогера Івана Лучкова за кілька місяців до презентації. Можливо, це контрольовані витоки.

Очікується, що Google офіційно представить нові пристрої 15 жовтня.

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