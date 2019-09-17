Google назвала дату презентації смартфонів Pixel 4 та Pixel 4 XL

Нові "пікселі" вже можна й не презентувати

Ще за кілька місяців до презентації нових смартфонів Google про новинки було відомо практично все. У мережі вже з'явився огляд Pixel 4 XL, гаджет протестували в Geekbench, а також назвали ціни новинок. Нарешті, Google офіційно повідомила дату проведення презентації нових пристроїв.

Pixel 4 і Pixel 4 XL покажуть 15 жовтня в Нью-Йорку.

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У рамках заходу Made by Google компанія також представить оновлення інших лінійок своїх пристроїв. Слоган заходу залишився тим самим: "Подивися на кілька нових речей, які зробила Google". Пряму трансляцію презентації можна переглянути на YouTube.

З-поміж цікавих функцій смартфонів Pixel 4 і Pixel 4 XL варто відзначити жестове управління – результат чотирирічної роботи над "радаром" Soli, роботу якого вже встигли продемонструвати інсайдери. Новинки також отримають просунуті камери з фірмовим програмним забезпеченням, дисплеї з частотою оновлення в 90 Гц, не виключена й поява версії смартфона з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Серед інших очікуваних анонсів – розумна колонка Nest Mini і нова версія лептопа Pixelbook, під кодовою назвою Atlas.

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