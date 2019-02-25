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MARUV 8 березня

Біль у спині: 5 неочевидних причин появи болю

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Ось чому у вас може боліти спина - фото 1
Ось чому у вас може боліти спина

З болем у спині стикався кожен. Утім, не завжди можна виявити справжні причини його виникнення. Ми розповідаємо вам про п'ять неочевидних джерел виникнення неприємних відчуттів в області спини.

Відразу зазначимо, що біль у спині можуть провокувати ваші щоденні звички, раціон харчування, а також образ життя.

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Дефіцит кальцію. Кальцій – запорука здоров'я кісток і суглобів. Поповнити його запаси в організмі допоможуть зелені листові овочі, риба, молочні продукти. Якщо ж цього елементу недостатньо, будьте готові до того, що вас може боліти спина.

Не забувайте про кальцій! - фото 309886
Не забувайте про кальцій!

Смартфон. Поза з похиленою над телефоном головою неприродна для організму. Саме вона створює серйозні проблеми з хребтом. Ми не закликаємо відмовитися від гаджетів. Просто користуйтесь ними рідше.

Куріння. Ця шкідлива звичка негативно впливає на міцність кісток, а також приводь до зношування міжхребцевих дисків. Крім цього, у курців гірше циркулює кров до хребта.

Куріння негативно впливає на стан кісток - фото 309887
Куріння негативно впливає на стан кісток

Неправильні фізичні навантаження. Якщо ви намагаєтесь підняти якомога більшу вагу, і при цьому, робите це неправильно, будьте готові до появи хронічних травм хребта. Щоб не нашкодити собі та своїй спині – зверніться по пораду до професійних тренерів.

Сидячий образ життя. Буквально всі офісні працівники схильні до проблем зі спиною, і все – через неправильний режим. Важливо постійно робити перерви, розминатися та виконувати легку зарядку на робочому місці. Пам'ятайте, що на 45 хвилин роботи має припадати 15 хвилин відпочинку.

Не забувайте про розминку під час робочого дня - фото 309888
Не забувайте про розминку під час робочого дня

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Джерело: Mport
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