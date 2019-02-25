Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV 8 березня

Ви здивуєтесь! Чому навіть довгий сон не рятує від втоми

  • 52
Чому ви погано висипаєтесь - фото 1
Чому ви погано висипаєтесь

Науковці пояснили, чому тривалий сон не завжди приносить енергію і як це змінити. Це варто знати!

Американські учені пояснили, чому чимало людей вранці прокидаються вже втомленими, хоча можуть спати доволі довго. Виявилось, що скільки б ви не спали, однак рівень енергії може не змінюватись, якщо у вас є не надто хороші звички.

І ще: Вигорання на роботі: як розпізнати і повернутись до нормального життя

Однією із найпоширеніших причин з висипанням є сидячий спосіб життя. Саме тому навіть достатня кількість сну не приносить ні бадьорості, ні відчуття щастя. Тому, щоб нівелювати цей вплив, медики радять активніше займатись спортом, відвідувати тренажерні зали та намагатись більше рухатись. Навіть вечірня прогулянка на свіжому повітрі допоможе краще виспатись.

Чому ви погано висипаєтесь - фото 309706
Чому ви погано висипаєтесь

Також не менш вагомим фактором є харчування. Краще відмовитись від кави пообіді та обмежуватись двома горнятами напоїв з кофеїном у день. А чудовим варіантом заміни традиційного ранкового напою може бути зелений час.

Не варто забувати і про напругу та стрес, які негативно впливають не лише на сон, а й на загальне самопочуття. Тому не дивно, що велика кількість складних завдань та життєвих ситуації не лише не "лікується" сном, а й може викликати безсоння.

Чому ви погано висипаєтесь - фото 309707
Чому ви погано висипаєтесь

Читайте також: 5 міфів про справжнього чоловіка, які вже давно неактуальні

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 839
Дівчина тижня: зваблива та відверта топ-модель Жозефін Скрівер (18+)
  • 24 лютого, 17:25
  • 606
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 1019
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія