Ви здивуєтесь! Чому навіть довгий сон не рятує від втоми

Науковці пояснили, чому тривалий сон не завжди приносить енергію і як це змінити. Це варто знати!

Американські учені пояснили, чому чимало людей вранці прокидаються вже втомленими, хоча можуть спати доволі довго. Виявилось, що скільки б ви не спали, однак рівень енергії може не змінюватись, якщо у вас є не надто хороші звички.

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Однією із найпоширеніших причин з висипанням є сидячий спосіб життя. Саме тому навіть достатня кількість сну не приносить ні бадьорості, ні відчуття щастя. Тому, щоб нівелювати цей вплив, медики радять активніше займатись спортом, відвідувати тренажерні зали та намагатись більше рухатись. Навіть вечірня прогулянка на свіжому повітрі допоможе краще виспатись.

Чому ви погано висипаєтесь

Також не менш вагомим фактором є харчування. Краще відмовитись від кави пообіді та обмежуватись двома горнятами напоїв з кофеїном у день. А чудовим варіантом заміни традиційного ранкового напою може бути зелений час.

Не варто забувати і про напругу та стрес, які негативно впливають не лише на сон, а й на загальне самопочуття. Тому не дивно, що велика кількість складних завдань та життєвих ситуації не лише не "лікується" сном, а й може викликати безсоння.

Чому ви погано висипаєтесь

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