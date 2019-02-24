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Вигорання на роботі: як розпізнати і повернутись до нормального життя
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Чому відбувається вигорання і як з ним боротись - розповіла глава МОЗ Уляна Супрун. Це повинен знати кожен!
В.о. очільника Мінздоров'я Уляна Супрун продовжує ділитись корисною та важливою для українців інформацією на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медик спільною з Дарією Озерною та UA: Радіо Культура розповіла про вигорання, його причини та те, як повернутись до нормального ритму життя.
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"Перш за все варто розуміти, що вигорання відрізняється від втоми. Коли ми втомилися, відпочинок, достатня кількість сну та поживна їжа допомагають відновити енергію та працездатність. Але вони не допоможуть, коли йдеться про вигорання", – пояснюють фахівці.
Що відчувається під час вигорання:
- Нагадує депресію: поганий настрій, відсутність сил, нестабільність емоцій, порушення сну та харчової поведінки, а також невпевненість у своїх уміннях та професіоналізмі.
- Люди відчувають, що не здатні продовжувати повноцінно працювати, приймаються невдалі рішення, виникає емоційне виснаження. До того ж, страждає не лише нервова система, а й загалом фізичне здоров'я, адже можуть виникати головний біль, пришвидшене серцебиття, запаморочення шлунково-кишкові болі або задишка.
- Люди, які вигоріли, не розуміють, що вони помиляються, гірше сприймають інформацією, частіше страждають від тривожності.
- Вигорання викликає негатив до власної роботи, збиває рівень концентрації, призводить до апатії, зменшуючи продуктивність не лише на роботі, а й вдома.
"Що саме відбувається в тілі при вигоранні? Єдиного маркера вигорання не існує. Але досить часто при вигоранні сильно порушується вісь регуляції гіпоталамус-гіпофіз-наднирники. Вона визначає, наприклад, нашу ранкову бадьорість, адекватну реакцію на стрес та здатність його пережити. При вигоранні гормон кортизол більше не виділяється зранку – тому уже на початку здається, що немає сил. Кортизол не виділяється і у відповідь на стресовий чинник, або ж тіло не реагує на нього як слід", – пояснюють експерти.
Також різко погіршується нормальна робота імунної системи, тому люди з вигоранням частіше мають ризики занедужати на серцево-судинні захворювання чи отримати хронічні запалення.
"Вигорання – це стан хронічного стресу і розчарування, коли багато роботи не призводить до належних результатів, винагороди, визнання чи змін. Вигорання може повторюватися, тому варто навчитися вчасно розпізнавати його наближення, намагатись не допускати та мати план дій на випадок кризи, аж до зміни діяльності", – наголошують медики.
Ці питання допоможуть визначити чи є вигорання:
- Чи стали ви останнім часом цинічні?
- Треба себе змушувати щось робити?
- Вас дратують клієнти, пацієнти, колеги, люди поруч?
- Постійно енергія на нулі, і ви непродуктивні?
- Важко зосередитися?
- Результати не задовольняють?
- Втішаєтеся їжею, алкоголем чи наркотиками?
- Порушилася харчова поведінка, тобто або переїдаєте, або втратили апетит?
- Чи з’явилося безсоння?
- Болить голова, нудить, з’явилися нові проблеми зі здоров’ям?
Що робити при вигоранні:
Відпочивати та перебувати у затишку та безпеці у період до кількох місяців
Шукати підтримку у близьких та змінювати власні цінності, якщо вони викликають відчуття, що щось не так
Спробувати перемкнутись на хобі чи спорт, щоб уникати думок про роботу
Зменшити час використання гаджетів, а також робити перерви між справами та проектами
Відмовитись від понаднормової роботи та не обмежуватись лише робочим колом спілкування
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