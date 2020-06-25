Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Дуже простий спосіб схуднути: скільки калорій спалює скакалка

  • 38
Дуже простий спосіб схуднути: скільки калорій спалює скакалка - фото 1

Тема схуднення є актуальною завжди, але чимало людей досі ігнорують будь-які фізичні навантаження, звертаючи уваги лише на свій раціон. Але справді крутих результатів можна очікувати лише після комплексного підходу. Експерти розповіли, скільки калорій може спалити звичайна скакалка.

Індійські науковці дійшли до висновку, що одним із найефективніших способів позбутись кілограмів є стрибки зі скакалкою. Взагалі будь-яка активність допомагає на шляху до ідеальної фігури, але саме цей варіант найпростіший та найдієвіший.

І ще: Це корисна та проста вправа допомагає швидко схуднути

"Такі стрибки чудова кардіо-вправа, яка спалює калорії та тимчасово збільшує частоту серцевих скорочень, зміцнює серце, знижує ризик його захворювань. Вони допомагають знизити вагу та ризики ожиріння, тим самим зменшуючи ймовірність появи раку і діабету 2 типу", – пояснили експерти.

via GIPHY

Скільки калорій спалюють стрибки зі скакалкою? Хвилина такої активності – до 20 кілокалорій, а в середньому за 15 хвилин можна спалити до 200-300 кілокалорій.

Актуально: Якою має бути вечеря, щоб не набрати зайвих кілограмів

Джерело: medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 303
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
  • 23 червня, 15:36
  • 2229
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2398409
Загрузка...
Новини