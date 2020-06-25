Дуже простий спосіб схуднути: скільки калорій спалює скакалка

Тема схуднення є актуальною завжди, але чимало людей досі ігнорують будь-які фізичні навантаження, звертаючи уваги лише на свій раціон. Але справді крутих результатів можна очікувати лише після комплексного підходу. Експерти розповіли, скільки калорій може спалити звичайна скакалка.

Індійські науковці дійшли до висновку, що одним із найефективніших способів позбутись кілограмів є стрибки зі скакалкою. Взагалі будь-яка активність допомагає на шляху до ідеальної фігури, але саме цей варіант найпростіший та найдієвіший.

І ще: Це корисна та проста вправа допомагає швидко схуднути

"Такі стрибки – чудова кардіо-вправа, яка спалює калорії та тимчасово збільшує частоту серцевих скорочень, зміцнює серце, знижує ризик його захворювань. Вони допомагають знизити вагу та ризики ожиріння, тим самим зменшуючи ймовірність появи раку і діабету 2 типу", – пояснили експерти.

Скільки калорій спалюють стрибки зі скакалкою? Хвилина такої активності – до 20 кілокалорій, а в середньому за 15 хвилин можна спалити до 200-300 кілокалорій.

Актуально: Якою має бути вечеря, щоб не набрати зайвих кілограмів