4 тонкощі, які допоможуть вам правильно розтягуватися

Правильна розтяжка збільшить вашу гнучкість і знизить ризик травм. Ця шпаргалка показує різні методи доопрацювання або створення ваших вправ на розтяжку.

Розтяжка з сильними больовими відчуттями, яка часто практикується в гімнастиці, балеті і в деяких видах єдиноборств, призводить до значних метаболічних зрушень. Саме вони призводять до неприємних відчуттів протягом декількох днів після такої розтяжки. Адже це, по суті, травма.

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Отже, тягнутися слід не до болю, а до відчуття дискомфорту. Причому важлива локалізація цього дискомфорту. В ідеалі він повинен виникати в середині, де розтягується м'яз, його черевці. Відчуття дискомфорту в області суглобів можуть свідчити про надмірне зусилля при розтяжці, про невірну техніку вправи, про деяку неготовність до виконання цієї вправи.

При розгляді питання про силу розтягування м'язів нам слід познайомитися з поняттям інтенсивність. При розтяжках під інтенсивністю розуміють якраз силу впливу на розтягувані м'язи. Це зовнішня інтенсивність, яку в деяких випадках можна виміряти в умовних одиницях: кілограмах, сантиметрах (при зміщенні), ньютонах, разах на хвилину.

Гнучкість дуже чутлива до різноманітних стресів і захворювань. Якщо ваша гнучкість помітно знизилася, швидше за все, ви підхопили інфекцію. Часом її перші ознаки ще не встигли проявитися, але зміна відчуттів в м'язах при розтяжках вже можуть вказувати на можливу застуду або іншу інфекцію.

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