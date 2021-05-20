Безпілотна вантажівка змогла проїхати 1450 кілометрів на 10 годин швидше, ніж людина

Технологічний стартап TuSimple, який розробляє системи автономного управління для магістральних тягачів, продемонстрував ефективність своєї технології. Для цього компанія відправила вантажівку з кавунами у 1450-кілометровий пробіг з Арізони у Техас.

Причому автопілоту вдалося дістатися до кінцевої точки маршруту значно швидше, ніж якби за кермом весь час сидів живий водій. Безпілотні технології дозволять підвищити ефективність вантажоперевезень, впевнені у TuSimple, тому готові доводити переваги технології на реальних прикладах, пише CNBC.

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Для однієї з таких демонстрацій стартап об'єднався з постачальником овочів і фруктів Giumarra Companies і оптовою компанією Associated Wholesale Grocers, щоб разом організувати перевезення партії кавунів з міста Тусон, Аризона, у Даллас, Техас. Відстань між початковою та кінцевою точкою маршруту становили 1450 кілометрів.

Попри те що у салоні тягача сидить водій, більшу частину шляху автомобіль проїхав на автопілоті – допомога людини знадобилася лише на ділянках "першої і останньої милі". Зазвичай така поїздка займає 24 години і 6 хвилин, але в TuSimple упоралися за 14 годин і 6 хвилин, тобто скоротили час на 42 відсотків. За словами Тіма Райлі, президента Giumarra Companies, впровадження безпілотних технологій змінить правила гри в галузі й, головне, прискорить доставку продуктів у віддалені сільські громади й так звані продовольчі пустелі, райони з обмеженим доступом до свіжого м'яса, фруктів і овочів.

Свій автопілот TuSimple класифікує як систему четвертого рівня, а значить втручання водія вимагається в дуже рідкісних випадках. Датчики вантажівки сканують простір на 360 градусів навколо і "бачать" на кілометр вперед у будь-яку погоду. Обчислювальна платформа, на якій працює автопілот, обробляє до 600 трильйонів операцій на хвилину, скорочуючи час реакції електроніки в 15 разів, у порівнянні з людиною.

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