Представлено електричний Ford F-150: його автономність на одному заряді вражає

Компанія Ford представила електричну модифікацію Ford F-150, що отримала назву F-150 Lightning. Від стандартного пікапа з ДВЗ новинка відрізняється і зовнішністю, і конструкцією, а ще автовиробник запевняє, що електропікап вийшов найшвидшим в історії серії.

Батарейний Ford F-150 можна дізнатися за світлодіодними смужками спереду і ззаду, які простяглися на всю ширину кузова, а також вертикально орієнтованого планшету діагоналлю 15,5 дюйма у салоні. Інші відмінності конструктивні: наприклад, в електроверсії міцніша рама, з посиленими лонжеронами та поперечинами, а задня підвіска незалежна (у стандартного F-150 ззаду нерозрізний міст). На передній і задній осі встановлені по електромотору, пише Electek.

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Для F-150 Lightning заявлені дві версії, й обидві з двомоторними установками. У першому випадку віддача електромоторів складає 432 кінські сили, а на одній зарядці такий пікап проїжджає 370 кілометрів. У другому електромотори видають 571 кінську силу, а запас ходу складає 482 кілометри. Крутний момент однаковий і становить 1571 Нм. Місткість батареї у Ford не уточнили, але, очікується, що мова йде про батарею на 90 кіловат-годин.

Приставку Lightning в імені електропікап отримав не просто так: раніше Ford вже використовував цю назву для F-150, підготовлених підрозділом SVT, і вони відрізнялися динамікою, як у спорткара. За цим показником електричний F-150 дійсно залишив своїх побратимів з ДВЗ позаду: з місця до 98 кілометрів на годину модель розганяється за 4,4 секунди, за що її й називають найшвидшою в серії.

На підзарядку акумуляторів до 100 відсотків від звичайного терміналу піде близько 14 або 19 годин, у залежності від версії. Експрес-зарядка з 15 до 80 відсотків займає приблизно 44 хвилини.

У американських дилерів Ford F-150 Lightning з'явиться у 2022 році, а виробництво організовують на модернізованому заводі у Детройті. Стартова ціна електропікапа становить 40 тисяч доларів, приблизно стільки ж коштує і задньопривідний Tesla Cybertruck (за повнопривідну модифікацію доведеться заплатити мінімум 53 тисячі доларів). Для того, щоб оформити заявку на покупку F-150 Lightning, необхідно внести депозит у розмірі 100 доларів.

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