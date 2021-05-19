Opel відродила ретрокупе Manta: тепер воно повністю електричне

Компанія Opel відзначила 50-річчя Manta випуском рестомода з електричною силовою установкою. Концепт під назвою Manta GSe ElektroMOD, натхненний класичним спорткупе, отримав сучасну електроніку та повністю "зелену" силову установку – але при цьому зберіг механічну коробку передач донора.

Рестомод – осучаснена інтерпретація купе з 70-х, "приклад" нового фірмового стилю Opel. Спереду з'явилася панель Vizor, яка була представлена ​у 2018 році, а потім почала застосовуватися на серійних автомобілях, пише Motor1. На Manta GSe ElektroMOD панель отримала розвиток, перетворившись на цифровий екран Pixel Vizor, здатний показувати короткі текстові повідомлення.

Це цікаво: У мережі показали величезне звалище "живих" китайських авто

Концепт пофарбували в яскраво-жовтий неоновий колір і злегка змінили колісні арки, щоб встановити спеціально виготовлені 17-дюймові диски. На кришці багажника розмістили напис Manta, виконаний сучасним шрифтом німецької марки.

У салоні електрокара є два екрани, об'єднані в єдину панель: віртуальна приладова панель на 12 дюймів і 10-дюймовий екран мультимедійної системи. Інтер'єр, як і екстер'єр, оформили у чорному та жовтому кольорах із застосуванням алькантари, а сидіння-"ковші" дісталися рестомоду від "зарядженого" хетчбека Adam S.

Замість оригінального 1,6-літрового мотора купе під капотом розмістили електричний двигун, який видає 147 кінських сил і 225 Нм крутного моменту. Він поєднується з заднім приводом і з "рідною" чотириступеневою "механікою", яку, однак, можна використовувати й в автоматичному режимі.

Мотор Manta GSe ElektroMOD живиться від літій-іонної батареї на 31 кіловат-годину, що забезпечує до 200 кілометрів ходу на одній зарядці. За допомогою бортового пристрою її можна зарядити за 4 години.

Цей рестомод – єдиний у своєму роді, проте він поклав початок лінійці GSe, в яку в майбутньому увійдуть "заряджені" електрокари. В цілому план з електрифікації модельного ряду Opel поки прописаний до 2024 року, а поки в арсеналі марки є гібридний Grandland X, електричні Mokka-e, Corsa-e, Zafira-e Life, Combo-e і Vivaro-e.

Читайте також: Експерти назвали мінуси автоматичної коробки передач в авто