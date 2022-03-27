Безпечне спілкування в мережі: що не можна надсилати іншим

Питання безпеки зараз стоїть на першому місці у всіх українців, однак часто ми забуваємо про те, що смартфон та інтернет можуть не лише допомогти боротись з окупантами. Тому пояснюємо, чим не варто ділитись під час листування у соцмережах.

Під час війни смартфон перетворився в універсальну цифрову зброю проти агресора, адже він дозволяє повідомити ЗСУ про техніку російських військових, боротись з пропагандою та підтримувати зв'язки зі своїми друзями та рідними. Але і в соцмережах, і в месенджерах потрібно не забувати про правила безпечного листування, нагадують у Мінцифрі.

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Що не варто надсилати в мережі:

1. Геолокацію. Йдеться у про ваше місце перебування і про розташування українських військ чи складів з технікою. Вважайте, що все, що ви можете побачити у листуванні, може побачити і ворог.

2. Паролі від гаджетів, облікових записів та банківських карток. Якщо ж доводиться, то користуйтесь спеціальними програми зашифрованих миттєвих повідомлень.

3. Інформацію про пересування ворога. Краще використовувати для цього чатбот єВорог, а не листування з друзями. Нагадуємо, що після використання чатбота потрібно видалити переписку для вашої ж безпеки.

Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон. Будьте уважні та не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі та бережіть себе та близьких, – наголошують в Мінцифри.

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