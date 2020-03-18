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Карантин Коронавірус

Безкоштовні маски та тести на коронавірус: новий фейк шириться в мережі

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Новий фейк про коронавірус - фото 1
Новий фейк про коронавірус

Українцям у месенджерах почали приходити фейкові повідомлення про створення служби з безкоштовного обстеження громадян, а також видачі масок та тестів на коронавірус. Чому це все вигадка – читайте далі.

Проєкти "По той бік новин" та "Без Брехні" розкрили новий фейк, а саме повідомлення російською мовою, які приходить громадянам у різних месенджерах. У них йдеться про те, що певний Департамент охорони здоров'я (якого не існує!) створює Службу, яка займеться безкоштовним обстеженням українців, а також видачею тестів та коронавірус та медичних масок.

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"Повідомлення "натякає" на офіційність, однак на інформаційній сторінці МОЗ подібної інформації немає, як і немає жодної заяви від офіційних осіб міністерства про запровадження подібної "служби". Текст повідомлення, начебто офіційного, написано російською мовою, в той час, як всі дійсно офіційні заяви подаються виключно державною. Текст містить граматичні помилки – "медЕцинских" правильно – "медицинских". Деякі слова з незрозумілих причин написані з великої літери (копіпаст з якогось сайту, де речення починалося саме з цього слова)", – йдеться у дописі "По той бік новин".

Фейкове повідомлення виглядає так:

До того ж, у переліку безкоштовних послуг вказано й категорії громадян, але без жодних уточнень. Не меншої уваги заслуговує і те, що фейкове повідомлення містить контакти всього у кількох областях і ще й від різних операторів.

"Жоден номер не має державного коду +380, або обласних, чи номерів, що починаються на 0-800 (наприклад, телефон "Гарячої лінії" МОЗ 0 800 505 201). В базах, де зібрані "шахрайські" номери телефонів, вказані в повідомленні не зафіксовані. Наші колеги зателефонували і перевірили, кому ж належать вказані номери. Частина з них приватним особам і люди були дуже здивовані, що їх дані потрапили до цього фейку. Інша частина ідентифікована, як контакті номери на сторінках Facebook з комерційними послугами, на сайтах з продажу певних товарів (дивіться скріншот у коментарях)", – додають у "По той бік новин".

Тому завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах, приміром, порталі МОЗ. Будьте обачні та повідомляйте про фейкові новини, щоб вони не поширювались та не вводили в оману інших людей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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