Львівське метро закривають: Притула дотепно потролив новий фейк росЗМІ

Велике російське видання "Ведомости" опублікувало новину, в якій йдеться про закриття неіснуючого метро у Львові через коронавірус. На це звернув увагу шоумен Сергій Притула, покепкувавши над російськими ЗМІ на своїй сторінці у Facebook.

Російські видання продовжують інформаційні атаки на Україну, дезінформуючи громадян про нібито "драконівські" обмеження в нашій країні. Так, популярна в Росії газета "Ведомости" повідомила про закриття метрополітену Києва, Харкова та Львова через поширення коронавірусу.

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Своєю чергою, Сергій Притула обурився тим, що українців не повідомили про повне блокування неіснуючих Івано-Франківського порту, поромної переправи Волочиськ-Підволочиськ і тд:

"Якби не рускі "інформаційні" ресурси, то ми б, українці, так і не дізналися б болючої правди! Питання до наших чесних політиків та непідкупних журналістів: чому про закриття львівського метро ми маємо дізнаватися від рускіх?! Чому замовчуються факти повного блокування роботи Івано-Франківського порту?! Чому зупинена поромна переправа Волочиськ-Підволочиськ?! Хто візьме на себе відповідальність за перебої в діяльності Черкаського аеро-хабу?!".

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