Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Львівське метро закривають: Притула дотепно потролив новий фейк росЗМІ

  • 52
Сергій Притула - фото 1
Сергій Притула / instagram

Велике російське видання "Ведомости" опублікувало новину, в якій йдеться про закриття неіснуючого метро у Львові через коронавірус. На це звернув увагу шоумен Сергій Притула, покепкувавши над російськими ЗМІ на своїй сторінці у Facebook.

Російські видання продовжують інформаційні атаки на Україну, дезінформуючи громадян про нібито "драконівські" обмеження в нашій країні. Так, популярна в Росії газета "Ведомости" повідомила про закриття метрополітену Києва, Харкова та Львова через поширення коронавірусу.

І ще: Дітям не можна виходити на вулицю: у мережі поширюють новий фейк про карантин

Своєю чергою, Сергій Притула обурився тим, що українців не повідомили про повне блокування неіснуючих Івано-Франківського порту, поромної переправи Волочиськ-Підволочиськ і тд:

"Якби не рускі "інформаційні" ресурси, то ми б, українці, так і не дізналися б болючої правди! Питання до наших чесних політиків та непідкупних журналістів: чому про закриття львівського метро ми маємо дізнаватися від рускіх?! Чому замовчуються факти повного блокування роботи Івано-Франківського порту?! Чому зупинена поромна переправа Волочиськ-Підволочиськ?! Хто візьме на себе відповідальність за перебої в діяльності Черкаського аеро-хабу?!".

Читайте також: "Це я убила Еріку": ICTV запустив не ті субтитри під час звернення Зеленського (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилися головні діти-хулігани з фільмів 90-х: фото тоді і зараз
  • 16 березня, 17:21
  • 1392
Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
  • 15 березня, 16:55
  • 517
Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
  • 15 березня, 20:22
  • 1295
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл