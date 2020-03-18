Дітям не можна виходити на вулицю: у мережі поширюють новий фейк про карантин

Після масового спаму в месенджерах про гелікоптери-дезінфектори в мережі запустили новий фейк. Цього разу батьків лякають величезними штрафами за те, що їхні діти виходять на вулицю під час карантину. Розібрались, що й до чого.

Фейк активно поширюють у батьківських чатах, посилаючись на нібито заяву Нацполіції. Однак правоохоронці вже офіційно спростували це повідомлення. Вони наголошують, що прогулянки із дітьми вулицями Києва та інших міст не загрожують адміністративною чи кримінальною відповідальністю.

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Насправді автори фейку абсолютно перекрутили інформацію. Річ у тому, що 17 березня Верховна Рада підтримала штрафи для людей, у яких підозрюють коронавірус і які втекли з обсервації. У законопроєктах щодо боротьби із поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні не йдеться про дітей взагалі. А йдеться про те, що вводиться адміністративна (штрафи) та кримінальна (позбавлення волі) відповідальність за порушення правил карантину.

Наприклад, якщо людина, яка потенційно інфікована коронавірусом і перебуває у місці обсервації, вирішить самовільно його покинути, то їй доведеться заплатити штраф 17-32 тисячі гривень. Якщо це зробить посадова особа – то тоді штраф становить 34-170 тисяч гривень.

А ось ці 1700-5100, які згадують у вайберівській розсилці. Забрали по одному нулику від суми, додали неіснуючих статей невідомо якого закону і "Бережіть себе та дітей". Фейк готовий, – наголошують автори сторінки "По той бік новин", де викривають маніпуляції та недостовірні дані.

Насправді ж штрафом у розмірі 17-51 тисяча гривень або арештом, обмеженням чи позбавленням волі караються люди, які порушать санітарні правила і норми щодо запобігання інфекційним захворюванням. Наприклад, якщо ви когось цілеспрямовано вирішите інфікувати, то підпадаєте під дію цієї статті.

Нагадуємо, що поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку – тягнуть за собою накладення штрафу від 170 до 255 гривень або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Водночас закликаємо вас дотримуватись карантину та уникати місць масового скупчення людей, зокрема й дітей. Звісно, прогулянки на свіжому повітрі нікому не зашкодять, однак краще робити це в максимально безлюдних місцях, зберігаючи дистанцію від інших.

Відомо, що діти значно легше переносять коронавірус, однак вони можуть заразити літніх людей, для яких це смертельно небезпечно. Дбайте про своїх дітей, але не забувайте про соціальну відповідальність перед іншими. Ну і, звісно, ретельно мийте руки з милом після кожної прогулянки.

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