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Без ПЛР-тестів і карантину: за яких умов можна вільно подорожувати до Ісландії

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Поїхати в Ісландію можуть вакциновані туристи - фото 1
Поїхати в Ісландію можуть вакциновані туристи

Ісландія дозволила в'їзд іноземцям. Для цього їм необхідно бути вакцинованими одним з препаратів, схваленим Європейським агенством лікарських засобів (EMA).

Щеплені мандрівники будуть звільнені від карантину та додаткових тестів, повідомляє Financial Times. Раніше подібні правила діяли для громадян ЄС і країн, що входять в Європейську економічну зону (ЄЕЗ).

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Крім того, в Ісландію зможуть приїхати туристи, які зможуть надати "переконливі докази" про те, що вже одужали від COVID-19.

"Наш досвід і дані на сьогодні дуже переконливо вказують на те, що існує вкрай невеликий ризик зараження від людей, які отримали імунітет проти цього захворювання у результаті вакцинації або попереднього зараження", – зазначив головний епідеміолог Ісландії Тоуроульфюр Гюднасон.

Прем'єр-міністр країни Катрін Якобсдоуттір підкреслила, що туризм має велике значення для культури, торгівлі та підприємництва, а також висловила надію на "повільне та безпечне повернення до нормального життя".

Без ПЛР-тестів і карантину: за яких умов можна вільно подорожувати до Ісландії - фото 451949
Ісландія готова приймати туристів, які вакциновані схваленими вакцинами від COVID-19

Мандрівники, які не хворіли на COVID-19 і не проходили вакцинацію, також зможуть приїхати в Ісландію. Для цього їм необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест, пройти п'ятиденний карантин і повторно здати аналіз.

Раніше влада Ісландії запропонували іноземцям, які працюють віддалено, отримати довгострокові візи та жити у країні разом зі своїми сім'ями до шести місяців. Але є одне важливе "але": це мають бути іноземці, котрі заробляють на місяць 7360 доларів або близько 88 тисяч доларів на рік. Вони зможуть брати в оренду квартири, відвідувати ресторани та подорожувати, щоб досліджувати країну.

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